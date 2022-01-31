Акции «Алросы» растут в цене: стоит ли их покупать

Акции «Алросы» растут в цене: стоит ли их покупатьАналитики верят в рост бумаг на 18–36%
Акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний – «Алросы» за последние пять торговых сессий января выросли в цене на 11,5% в сравнении с ценой закрытия 24 января. За последний год бумаги подорожали на 15,21% (110,59 руб.). Инвесторы скупают акции компании, которые с пиковых значений сентября 2021 г. просели на 26,5%.
Рынок алмазов остается очень сильным и сопровождается ростом цен на алмазную продукцию, говорит старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов: продажи ювелирных изделий в США в декабре выросли на 30% относительно декабря 2020 г., при этом запасы алмазного сырья остаются низкими, что стимулирует рост цен – например, в январе международная алмазодобывающая корпорация De Beers на 8% подняла цены.
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