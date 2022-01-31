Акции «Алросы» растут в цене: стоит ли их покупать

Акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний – «Алросы» за последние пять торговых сессий января выросли в цене на 11,5% в сравнении с ценой закрытия 24 января. За последний год бумаги подорожали на 15,21% (110,59 руб.). Инвесторы скупают акции компании, которые с пиковых значений сентября 2021 г. просели на 26,5%.