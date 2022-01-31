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Акции «Алросы» растут в цене: стоит ли их покупать

Аналитики верят в рост бумаг на 18–36%
Инга Сангалова
Alexander NEMENOV / AFP

Акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний – «Алросы» за последние пять торговых сессий января выросли в цене на 11,5% в сравнении с ценой закрытия 24 января. За последний год бумаги подорожали на 15,21% (110,59 руб.). Инвесторы скупают акции компании, которые с пиковых значений сентября 2021 г. просели на 26,5%.

Рынок алмазов остается очень сильным и сопровождается ростом цен на алмазную продукцию, говорит старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов: продажи ювелирных изделий в США в декабре выросли на 30% относительно декабря 2020 г., при этом запасы алмазного сырья остаются низкими, что стимулирует рост цен – например, в январе международная алмазодобывающая корпорация De Beers на 8% подняла цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных