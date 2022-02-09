Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Какие российские акции быстрее всего восстанавливаются после падения

«Ведомости» составили рейтинг самых устойчивых к падению рынка бумаг и быстрее всех восстанавливающихся
Екатерина Литова Александр Соколов
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» составили рейтинг акций топ-25 компаний по наибольшей устойчивости к падению фондового рынка, темпам восстановления и потенциалу роста. Темпы падения индекса Мосбиржи, который занял место чуть ниже середины (16-я строчка), в периоды турбулентности в среднем составляют 19%, а темпы восстановления – 18%. При этом среднегодовой темп прироста индекса за последние три года составил, согласно расчетам «Ведомостей», 15%.

Первую строчку рейтинга занял «Яндекс». Бумаги IT-компании падают и восстанавливаются быстрее индекса Мосбиржи на 22 и 27% соответственно. При этом среднегодовые темпы роста бумаг «Яндекса» за последние три года были на уровне 25%. У акций корпорации самый большой потенциал роста среди всех российских компаний – 76% в среднем, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Refinitiv аналитиков.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных