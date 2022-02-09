Какие российские акции быстрее всего восстанавливаются после падения«Ведомости» составили рейтинг самых устойчивых к падению рынка бумаг и быстрее всех восстанавливающихся
«Ведомости» составили рейтинг акций топ-25 компаний по наибольшей устойчивости к падению фондового рынка, темпам восстановления и потенциалу роста. Темпы падения индекса Мосбиржи, который занял место чуть ниже середины (16-я строчка), в периоды турбулентности в среднем составляют 19%, а темпы восстановления – 18%. При этом среднегодовой темп прироста индекса за последние три года составил, согласно расчетам «Ведомостей», 15%.
Первую строчку рейтинга занял «Яндекс». Бумаги IT-компании падают и восстанавливаются быстрее индекса Мосбиржи на 22 и 27% соответственно. При этом среднегодовые темпы роста бумаг «Яндекса» за последние три года были на уровне 25%. У акций корпорации самый большой потенциал роста среди всех российских компаний – 76% в среднем, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Refinitiv аналитиков.