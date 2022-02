Сбербанк реформирует экосистему

«Разводы» Сбербанка

В 2020 г., когда Сбербанк представлял свою новую стратегию, Хасис отметил, что после трех неудачных попыток стать лидером в e-commerce банк решил развивать это направление самостоятельно – не в рамках партнерств.



В 2017 г. Сбербанк договорился с «Яндексом» о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Но уже через три года стороны объявили о разводе: «Яндекс» выкупил у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета», а банк приобрел у IT-холдинга его долю в сервисе «Яндекс.Деньги». Летом 2020 г. источники Reuters рассказывали, что Сбербанк намерен приобрести около 30% онлайн-ритейлера Ozon, но впоследствии агентство сообщило, что переговоры зашли в тупик.



Третьей неудачной попыткой Сбербанка в e-commerce могло стать неудавшееся партнерство с китайской Alibaba. Сбербанк и Alibaba Group в 2017 г. вели переговоры о создании совместного предприятия в сфере e-commerce. Но в конце того же года Financial Times сообщила, что компании прекратили переговоры. В итоге СП с Alibaba в России создали VK, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций.



Весной 2021 г. газета Financial Times сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного c VK СП. Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из «О2О холдинга», а Хасис в интервью FT отмечал, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось».