Сбербанк реформирует экосистему

Сбербанк реформирует экосистемуА ее идейный вдохновитель Лев Хасис покинет правление госбанка
Крупнейший банк страны объявил о масштабной реорганизации своей экосистемы. Сбербанк до июня разделит ее на две отдельные: для клиентов - юридических лиц (В2В-бизнес) и для клиентов - физических лиц (В2С-бизнес), говорится в сообщении банка. Они будут работать «в тесной координации» друг с другом.
Ключевой бизнес своей экосистемы – электронную коммерцию – Сбербанк выделит в единый холдинг, который объединит компании «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и СММ Ретейл, а также долю «Сбера» в совместном предприятии c VK – «О2О холдинг», сообщил госбанк.
Сейчас «Сбермаркет» занимается доставкой главным образом товаров первой необходимости из магазинов, «Сбермегамаркет» – это активно растущий универсальный маркетплейс, «Сберлогистика» предлагает услуги доставки посылок по стране корпоративным и частным клиентам, «Еаптека» – интернет-аптека, которая входит в число крупнейших аптечных сервисов для заказа лекарств. В «O2O холдинге» находятся сервис такси «Ситимобил», служба доставки из ресторанов, аптек и магазинов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».
Всем держателям акций компании, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. В «О2О холдинге» «Сберу» и VK принадлежит по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. «Ведомости» направили запрос в VK.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил во вторник журналистам, что создание холдинга не потребует от госбанка дополнительных инвестиций, так как это плановая реорганизация, которую в Сбербанке готовили с осени 2021 г. С названием нового бренда и конкретной схемой реорганизации в группе пока не определились. Сейчас новому холдингу предстоит привести все проекты к единой технологической платформе.
На фоне реорганизации своей экосистемы Сбербанк меняет кадровый состав. Создаваемый холдинг электронной коммерции Сбербанка возглавит Лев Хасис, который покинет пост первого зампреда правления с 1 июня. Сейчас Хасис курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности Сбербанка. Хасис также намерен сосредоточиться на собственных проектах после того, как в июне покинет пост в правлении.
Ряд направлений Хасиса будут переданы в курирование первым заместителям председателя правления Александру Ведяхину и Кириллу Цареву. Последний занимает должность заместителя правления без приставки «первый» и руководит блоком «Розничный бизнес». Царев будет курировать в новой должности развитие экосистемы для физлиц, Ведяхин – для юрлиц, а также блоки «Международный бизнес» и «Сеть продаж». Зампредом банка станет Александра Бурико, пока что занимающая пост старшего вице-президента и руководителя блока «Финансы».
Что такое экосистема «Сбера»
В первом полугодии 2021 г. Сбербанк инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд, писали «Ведомости». Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г., говорил Хасис. В течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса суммарно 300–350 млрд руб.
В экосистему Сбербанка сейчас входит большое количество компаний и сервисов. Помимо электронной коммерции это: направление Foodtech & Mobility («Ситимобил», Delivery Club, 2ГИС, «Кухня на районе»), «Развлечения» («Сберзвук», онлайн-кинотеатр Okko, Rambler & Co, «Союзмультфильм»), «Здоровье», B2B-сервисы (облачные сервисы, услуги по кибербезопасности, Sberdevices, «Сбермобайл» и проч.).
Стратегия развития Сбербанка предполагает, что экосистема делает ставку именно на развитие электронной коммерции: к концу 2023 г. «Сбер» ставит цель войти в топ-3 – топ-5 игроков с общим оборотом порядка 500 млрд руб. Кроме того, основные нефинансовые бизнесы должны выйти на безубыточность к 2023 г.
«Разводы» Сбербанка
В 2020 г., когда Сбербанк представлял свою новую стратегию, Хасис отметил, что после трех неудачных попыток стать лидером в e-commerce банк решил развивать это направление самостоятельно – не в рамках партнерств.
В 2017 г. Сбербанк договорился с «Яндексом» о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Но уже через три года стороны объявили о разводе: «Яндекс» выкупил у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета», а банк приобрел у IT-холдинга его долю в сервисе «Яндекс.Деньги». Летом 2020 г. источники Reuters рассказывали, что Сбербанк намерен приобрести около 30% онлайн-ритейлера Ozon, но впоследствии агентство сообщило, что переговоры зашли в тупик.
Третьей неудачной попыткой Сбербанка в e-commerce могло стать неудавшееся партнерство с китайской Alibaba. Сбербанк и Alibaba Group в 2017 г. вели переговоры о создании совместного предприятия в сфере e-commerce. Но в конце того же года Financial Times сообщила, что компании прекратили переговоры. В итоге СП с Alibaba в России создали VK, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций.
Весной 2021 г. газета Financial Times сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного c VK СП. Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из «О2О холдинга», а Хасис в интервью FT отмечал, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось».
К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. А через 10 лет Сбербанк всерьез намерен стать не только банком: к 2030 г. нефинансовая часть его экосистемы должна приносить уже 20–30% чистого операционного дохода. Сбербанк также допускает IPO «Самоката» и Delivery Club в 2022-2023 гг., говорил в сентябре 2021 г. Хасис.
Планы у Сбербанка амбициозные: выручка всего банка за девять месяцев 2021 г. составила 2,8 трлн руб. – на нефинансовый бизнес пока приходится 4,2%.
А растущая экосистема наращивает убытки. Убыток нефинансового бизнеса Сбербанка до налогообложения за январь – сентябрь составил 32,2 млрд руб. против доналоговой прибыли в размере 11 млрд руб. год назад.
Выручка экосистемы за девять месяцев 2021 г. выросла в 2,8 раза до 121,7 млрд руб. За весь 2021 г. Сбербанк планирует получить 200 млрд руб. выручки от этого сегмента. Наибольший вклад в выручку вносит сегмент электронной коммерции. Его оборот (GMV) вырос более чем в 10 раз в годовом выражении – до 63 млрд руб.
Но электронная коммерция также вносит и основной вклад в убыточность экосистемы – за январь - сентябрь 2021 г. на сегмент пришлось 22,4 млрд руб. убытка до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA). Это в 6,6 раз больше показателя аналогичного периода 2020 г.
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков настораживает Банк России. «Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы», – говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Регулятор не хочет запрещать банкам инвестировать в экосистемы, но платить должны акционеры, а не вкладчики. Поэтому ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в нефинансовый бизнес и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Предполагается установить лимит на капитал по таким активам.
Чем известен Хасис
Хасис, пришедший в 2013 г. в Сбербанк из X5 Group, стоял у истоков создания экосистемы Сбербанка. Топ-менеджер «сделал многое для повышения эффективности работы нашей организации», отметил Греф. На вопрос, почему он решил покинуть правление Сбербанка, Хасис ответил «Ведомостям», что «пора открыть следующую страницу».
До работы в «Сбере» Хасис занимал руководящие позиции в финансовых организациях и розничных сетях: в 90-х был вице-президентом Автовазбанка, затем – вице-президентом Альфа-банка. В 2000-х отметился в совете директоров «Росаэро», был членом совета директоров ЗАО «ТВК Авиапарк». В 2002 г. он вошел в совет директоров «Перекрестка», а в 2006 г. под руководством Хасиса произошло слияние «Перекрестка» с торговой сетью «Пятерочка», в результате чего был создан крупнейший по обороту ритейлер X5 Retail Group, где Хасис пять лет был главным исполнительным директором.
В 2011-2013 гг. был старшим вице-президентом по международным операциям крупнейшего в мире ритейлера – американской сети супермаркетов Walmart, откуда ушел в «Сбер». В 2013 г. Хасис инвестировал в Instamart, который позже вошел в экосистему «Сбера» как «Сбермаркет». В 2015-2018 гг. вместе с гендиректором «Глобус Гурмэ» (Хасис был сооснователем сети вместе с ресторатором Аркадием Новиковым) развивал сеть клубных супермаркетов «Смартори», но проект закрылся, а Хасис вышел из «Глобуса». Среди других его инвестиций также были, например, американские стартапы Boxed.com, LendingHome.com.