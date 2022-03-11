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ЦБ может возобновить торги ценными бумагами на Мосбирже со следующей недели

Основной спор идет вокруг того, как именно начать торги, чтобы избежать обвала
Екатерина Литова Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Банк России и Московская биржа думают о том, чтобы поэтапно возобновлять торги на организованном рынке ценных бумаг со следующей недели. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ и Мосбирже, и один среди брокеров. По словам двух из них, ЦБ не против возобновить торги с понедельника-вторника. Но по главному вопросу – как начать, в каком формате, какие бумаги будут сначала допущены к торгам – окончательного решения нет, отмечают собеседники «Ведомостей».

По информации источников, обсуждается несколько вариантов: открытие торгов сначала облигациями в формате дискретного аукциона, позднее – по похожей схеме – и акциями, торговля по несколько часов в течение дня, прежде чем перейти к обычным торгам. ЦБ также не планирует допускать к торгам сразу все инструменты фондового рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных