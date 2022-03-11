ЦБ может возобновить торги ценными бумагами на Мосбирже со следующей недели

ЦБ может возобновить торги ценными бумагами на Мосбирже со следующей неделиОсновной спор идет вокруг того, как именно начать торги, чтобы избежать обвала
Банк России и Московская биржа думают о том, чтобы поэтапно возобновлять торги на организованном рынке ценных бумаг со следующей недели. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ и Мосбирже, и один среди брокеров. По словам двух из них, ЦБ не против возобновить торги с понедельника-вторника. Но по главному вопросу – как начать, в каком формате, какие бумаги будут сначала допущены к торгам – окончательного решения нет, отмечают собеседники «Ведомостей».
По информации источников, обсуждается несколько вариантов: открытие торгов сначала облигациями в формате дискретного аукциона, позднее – по похожей схеме – и акциями, торговля по несколько часов в течение дня, прежде чем перейти к обычным торгам. ЦБ также не планирует допускать к торгам сразу все инструменты фондового рынка.