ЦБ может возобновить торги ценными бумагами на Мосбирже со следующей недели

Банк России и Московская биржа думают о том, чтобы поэтапно возобновлять торги на организованном рынке ценных бумаг со следующей недели. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ и Мосбирже, и один среди брокеров. По словам двух из них, ЦБ не против возобновить торги с понедельника-вторника. Но по главному вопросу – как начать, в каком формате, какие бумаги будут сначала допущены к торгам – окончательного решения нет, отмечают собеседники «Ведомостей».