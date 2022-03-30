Россия предлагает Индии вести расчеты без SWIFT и в рублях

По словам собеседников агентства, возможность использования СПФС будет обсуждаться во время двухдневного визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Индию, который начнется 31 марта, после завершения визита в Китай. По данным Bloomberg, детали возможного подключения Индии к российской системе передачи сообщений по финансовым операциям будут обсуждаться также на следующей неделе, когда в страну прибудет делегация российского Центробанка. В свою очередь, говорят собеседники издания, Резервный банк Индии регулярно проводит обсуждения по связанному с этим шагом возможному риску санкций с представителями финансовых организаций страны.