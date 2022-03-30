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Россия предлагает Индии вести расчеты без SWIFT и в рублях

Препятствием для внедрения российской системы СПФС является боязнь Индии вторичных санкций
Илья Лакстыгал
Amit Dave / Reuters

Россия ведет с Индией переговоры о внедрении российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог системы SWIFT), чтобы Дели мог использовать рупии и рубли для платежей при закупках военной техники, оружия и нефти в обход введенных США и Евросоюзом санкций. Об этом сообщает Bloomberg. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По словам собеседников агентства, возможность использования СПФС будет обсуждаться во время двухдневного визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Индию, который начнется 31 марта, после завершения визита в Китай. По данным Bloomberg, детали возможного подключения Индии к российской системе передачи сообщений по финансовым операциям будут обсуждаться также на следующей неделе, когда в страну прибудет делегация российского Центробанка. В свою очередь, говорят собеседники издания, Резервный банк Индии регулярно проводит обсуждения по связанному с этим шагом возможному риску санкций с представителями финансовых организаций страны.

По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Нерешенные элементы включают в себя вопрос о том, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных