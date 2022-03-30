Россия предлагает Индии вести расчеты без SWIFT и в рублях

Россия предлагает Индии вести расчеты без SWIFT и в рубляхПрепятствием для внедрения российской системы СПФС является боязнь Индии вторичных санкций
Россия ведет с Индией переговоры о внедрении российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог системы SWIFT), чтобы Дели мог использовать рупии и рубли для платежей при закупках военной техники, оружия и нефти в обход введенных США и Евросоюзом санкций. Об этом сообщает Bloomberg. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
По словам собеседников агентства, возможность использования СПФС будет обсуждаться во время двухдневного визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Индию, который начнется 31 марта, после завершения визита в Китай. По данным Bloomberg, детали возможного подключения Индии к российской системе передачи сообщений по финансовым операциям будут обсуждаться также на следующей неделе, когда в страну прибудет делегация российского Центробанка. В свою очередь, говорят собеседники издания, Резервный банк Индии регулярно проводит обсуждения по связанному с этим шагом возможному риску санкций с представителями финансовых организаций страны.
По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Нерешенные элементы включают в себя вопрос о том, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.