Россия и Иран обсуждают использование карт «Мир» и работу в обход SWIFT

СПФС функционирует с 2014 г. и позиционируется как российский аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT. По данным ЦБ на начало марта, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран. К SWIFT подключены более 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.