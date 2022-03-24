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Финансы

Россия и Иран обсуждают использование карт «Мир» и работу в обход SWIFT

Ведомости

Россия и Иран обсуждают вопрос подключения иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, рассказал журналистам посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы прикладываем усилия в данном направлении (подключении иранских банков к СПФС), чтобы в будущем провести хорошие мероприятия в данной сфере»,— сказал Джалали (цитата по ТАСС). Он добавил, что стороны также обсуждают использование карт российской платежной системы «Мир» на территории Ирана.

СПФС функционирует с 2014 г. и позиционируется как российский аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT. По данным ЦБ на начало марта, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран. К SWIFT подключены более 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.

С 12 марта от SWIFT были отключены семь российских банков, попавших под санкции Евросоюза из-за военной операции на Украине: ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных