Россия и Иран обсуждают использование карт «Мир» и работу в обход SWIFT
Россия и Иран обсуждают вопрос подключения иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, рассказал журналистам посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Мы прикладываем усилия в данном направлении (подключении иранских банков к СПФС), чтобы в будущем провести хорошие мероприятия в данной сфере»,— сказал Джалали (цитата по ТАСС). Он добавил, что стороны также обсуждают использование карт российской платежной системы «Мир» на территории Ирана.
СПФС функционирует с 2014 г. и позиционируется как российский аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT. По данным ЦБ на начало марта, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран. К SWIFT подключены более 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.
С 12 марта от SWIFT были отключены семь российских банков, попавших под санкции Евросоюза из-за военной операции на Украине: ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.