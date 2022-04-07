Какие российские акции быстрее всех восстанавливаются после февральских распродаж

Какие российские акции быстрее всех восстанавливаются после февральских распродажТолько три бумаги уже смогли превысить уровни перед началом сильных распродаж
«Ведомости» подсчитали, акции каких российских компаний из индекса Мосбиржи (43 бумаги) быстрее всех смогли восстановиться в цене до уровня 18 февраля – последнего дня торгов перед заседанием Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля. После этого 21–24 февраля инвесторы устроили массовые распродажи российских активов. Торги акциями на Мосбирже 28 февраля остановились, а возобновились лишь 24 марта – сначала 33 акциями, 28 марта всеми российскими акциями, а с 29 марта к торгам допустили иностранные акции российских эмитентов из индекса Мосбиржи («Яндекс», VK, TCS Group и проч.).
По итогам торгов 7 апреля относительно цены закрытия 18 февраля индекс Мосбиржи упал на 22%. По темпам восстановления он занимает 25-ю строчку рейтинга самых быстро восстанавливающихся бумаг. При этом за четыре дня распродаж (с 21 по 24 февраля) рынок упал на 24% относительно закрытия 18 февраля. 24 февраля, в день начала спецоперации, рынок обвалился до рекордных уровней: индекс Мосбиржи упал на 33,2%, долларовый РТС рухнул почти на 40%.