Какие российские акции быстрее всех восстанавливаются после февральских распродаж

«Ведомости» подсчитали, акции каких российских компаний из индекса Мосбиржи (43 бумаги) быстрее всех смогли восстановиться в цене до уровня 18 февраля – последнего дня торгов перед заседанием Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля. После этого 21–24 февраля инвесторы устроили массовые распродажи российских активов. Торги акциями на Мосбирже 28 февраля остановились, а возобновились лишь 24 марта – сначала 33 акциями, 28 марта всеми российскими акциями, а с 29 марта к торгам допустили иностранные акции российских эмитентов из индекса Мосбиржи («Яндекс», VK, TCS Group и проч.).