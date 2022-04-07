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Какие российские акции быстрее всех восстанавливаются после февральских распродаж

Только три бумаги уже смогли превысить уровни перед началом сильных распродаж
Екатерина Литова Инга Сангалова Александр Соколов
Какие российские акции быстрее всех восстанавливаются после февральских распродаж / Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» подсчитали, акции каких российских компаний из индекса Мосбиржи (43 бумаги) быстрее всех смогли восстановиться в цене до уровня 18 февраля – последнего дня торгов перед заседанием Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля. После этого 21–24 февраля инвесторы устроили массовые распродажи российских активов. Торги акциями на Мосбирже 28 февраля остановились, а возобновились лишь 24 марта – сначала 33 акциями, 28 марта всеми российскими акциями, а с 29 марта к торгам допустили иностранные акции российских эмитентов из индекса Мосбиржи («Яндекс», VK, TCS Group и проч.).

По итогам торгов 7 апреля относительно цены закрытия 18 февраля индекс Мосбиржи упал на 22%. По темпам восстановления он занимает 25-ю строчку рейтинга самых быстро восстанавливающихся бумаг. При этом за четыре дня распродаж (с 21 по 24 февраля) рынок упал на 24% относительно закрытия 18 февраля. 24 февраля, в день начала спецоперации, рынок обвалился до рекордных уровней: индекс Мосбиржи упал на 33,2%, долларовый РТС рухнул почти на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных