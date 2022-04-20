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Банки оценили популярность льготной ипотеки

Они прогнозируют, что в этом году ее рынок составит 2 трлн рублей
Наталья Заруцкая
Российские банки могут выдать на четверть больше кредитов по программам льготной ипотеки, чем в 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

Российские банки могут выдать до 2 трлн руб. по программам льготной ипотеки в 2022 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале недели. Это примерно на четверть больше, чем в 2021 г., когда банки выдали по программам с господдержкой 523 000 кредитов на общую сумму 1,6 трлн руб., в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 000 кредитов на 1 трлн руб.

Льготная программа «Господдержка 2020» появилась в России весной 2020 г. для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Затем ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных