Банки оценили популярность льготной ипотеки

Банки оценили популярность льготной ипотекиОни прогнозируют, что в этом году ее рынок составит 2 трлн рублей
Российские банки могут выдать до 2 трлн руб. по программам льготной ипотеки в 2022 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале недели. Это примерно на четверть больше, чем в 2021 г., когда банки выдали по программам с господдержкой 523 000 кредитов на общую сумму 1,6 трлн руб., в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 000 кредитов на 1 трлн руб.
Льготная программа «Господдержка 2020» появилась в России весной 2020 г. для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Затем ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.