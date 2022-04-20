Банки оценили популярность льготной ипотеки

Российские банки могут выдать до 2 трлн руб. по программам льготной ипотеки в 2022 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале недели. Это примерно на четверть больше, чем в 2021 г., когда банки выдали по программам с господдержкой 523 000 кредитов на общую сумму 1,6 трлн руб., в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 000 кредитов на 1 трлн руб.