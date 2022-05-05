Банки видят большой потенциал роста популярности СБП

Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) в I квартале совершили 436 млн операций более чем на 2,4 трлн руб. – это на 22% больше по количеству и на 20% по сумме по сравнению с IV кварталом 2021 г., следует из отчета оператора СБП – Банка России. Количество пользователей выросло на 16% до 43,2 млн человек по сравнению с IV кварталом 2021 г., когда оно составляло 37,2 млн человек. СБП пользуется каждый третий житель России и за I квартал в среднем один пользователь системы совершил 10 операций, отмечает ЦБ.