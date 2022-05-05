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Банки видят большой потенциал роста популярности СБП

Драйвером развития сервисов стало отключение пользователей от технологий типа Apple Pay
Наталья Заруцкая
К концу II квартала можно прогнозировать рост показателей – оплаты с помощью СБП до 8,5 млн пользователей и общей суммы покупок до 90 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) в I квартале совершили 436 млн операций более чем на 2,4 трлн руб. – это на 22% больше по количеству и на 20% по сумме по сравнению с IV кварталом 2021 г., следует из отчета оператора СБП – Банка России. Количество пользователей выросло на 16% до 43,2 млн человек по сравнению с IV кварталом 2021 г., когда оно составляло 37,2 млн человек. СБП пользуется каждый третий житель России и за I квартал в среднем один пользователь системы совершил 10 операций, отмечает ЦБ.

Средний чек за год опустился с 6100 до 5600 руб. и почти соответствует среднему чеку переводов с помощью всех платежных систем в 5400 руб. Такое уменьшение суммы среднего чека ЦБ связывает с ростом популярности СБП для совершения повседневных переводов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных