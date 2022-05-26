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Банкиры призвали задуматься об отказе от требований «Базеля»

Но Набиуллина, как и ряд экспертов, видит в подобном отказе путь к самоизоляции
Екатерина Литова
Костин не обошел стороной и отчетность по международным стандартам, МСФО / Евгений Разумный / Ведомости

Банковское сообщество подняло тему отказа от Базельских стандартов регулирования («Базеля»), которые ЦБ планомерно внедряет уже более 10 лет. «Следование его принципам многим становится абсурдным», – заявил предправления ВТБ Андрей Костин 26 мая, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

Из «Базеля» необходимо взять ценные принципы, но от использования всех рекомендаций нужно отказаться, считает госбанкир: многие вещи в условиях введенных ограничений «просто не работают». Как пример Костин указал на то, что сейчас с Россией не работают международные рейтинговые агентства (Fitch, Moody’s, S&P), аудиторы (их российские отделения теперь отделены от международной сети). «По «Базелю» для меня самое спокойное сейчас купить было бы американские трежерис, но чего я сними буду делать?» – отметил Костин. Он иронично предложил вместо «Базеля III» создать российский аналог под названием «Воронеж I».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных