Банкиры призвали задуматься об отказе от требований «Базеля»

Из «Базеля» необходимо взять ценные принципы, но от использования всех рекомендаций нужно отказаться, считает госбанкир: многие вещи в условиях введенных ограничений «просто не работают». Как пример Костин указал на то, что сейчас с Россией не работают международные рейтинговые агентства (Fitch, Moody’s, S&P), аудиторы (их российские отделения теперь отделены от международной сети). «По «Базелю» для меня самое спокойное сейчас купить было бы американские трежерис, но чего я сними буду делать?» – отметил Костин. Он иронично предложил вместо «Базеля III» создать российский аналог под названием «Воронеж I».