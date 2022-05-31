Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Закон о введении отрицательных ставок по валютным вкладам рассчитывают принять в июне

Мера направлена на снижение рисков банков, а вот для бизнеса от нее может быть больше вреда, считают эксперты
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Отрицательные ставки позволят банкам более гибко управлять структурой пассивов в условиях снижающейся доли валютных активов / Максим Стулов / Ведомости

Власти намерены как можно быстрее создать правовой механизм, который разрешит банкам устанавливать для компаний отрицательные ставки по вкладам в долларах и евро. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что рассчитывает на принятие соответствующего законопроекта уже в июне: «Надо держать деньги в рублях». 31 мая о целесообразности появления такого механизма сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, уточнив, что для физлиц введение отрицательных ставок не обсуждается.

Эту необходимость в Банке России объясняют тем, что из-за санкций и изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов банки при наличии валютных пассивов и активов лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Отрицательные ставки помогут ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных