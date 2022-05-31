Закон о введении отрицательных ставок по валютным вкладам рассчитывают принять в июне

Закон о введении отрицательных ставок по валютным вкладам рассчитывают принять в июнеМера направлена на снижение рисков банков, а вот для бизнеса от нее может быть больше вреда, считают эксперты
Власти намерены как можно быстрее создать правовой механизм, который разрешит банкам устанавливать для компаний отрицательные ставки по вкладам в долларах и евро. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что рассчитывает на принятие соответствующего законопроекта уже в июне: «Надо держать деньги в рублях». 31 мая о целесообразности появления такого механизма сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, уточнив, что для физлиц введение отрицательных ставок не обсуждается.
Эту необходимость в Банке России объясняют тем, что из-за санкций и изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов банки при наличии валютных пассивов и активов лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Отрицательные ставки помогут ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.