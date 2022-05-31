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Финансы

ЦБ выступил за введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц

Из-за санкций банки оказались лишены возможности хеджировать свою валютную позицию
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России считает целесообразным установить правовые возможности для ввода отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц, заявила на пресс–конференции первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Она уточнила, что введение отрицательных ставок для физлиц сейчас не обсуждается.

Отрицательные ставки помогут ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Из–за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, объясняет ЦБ: они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Наличие дополнительных рисков будет способствовать естественному сокращению банковских балансов в валютах недружественных стран. 

Банк России еще в 2019 г. поднял тему отрицательных вкладов, но в евро, так как ставки в еврозоне были отрицательными.

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За февраль – апрель доля валютных обязательств банков России перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 п. п. до 31%, а перед гражданами – на 4,2 п. п. до 16%. За три месяца уровень валютизации обязательств банков снизился на 1,2 п. п. до 24%. Но валютизация активов выросла. На 1 мая она составила 24% (+ 3 п. п.). Произошло это, отмечает ЦБ в обзоре, на фоне роста ликвидных активов банков в иностранной валюте. При этом валютизация кредитного портфеля оставалась на уровне 16%.

На минувшей неделе «Тинькофф банк» сообщил, что временно остановил открытие новых валютных вкладов. Представитель банка пояснял тогда «Ведомостям», что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией, так как банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте. В банке также не исключили введение отрицательных ставок по валютным счетам (по вкладам отрицательные ставки запрещены законом. – «Ведомости») граждан и компаний, уточнял представитель банка.

Основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, говорится в обзоре регулятора. Это будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами.

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Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате западными странами поставок российского газа, пишет ЦБ в своем обзоре. Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах, отмечает регулятор.

«У граждан уже вырос интерес к юаню, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты», – отмечает Банк России. По данным регулятора, с момента начала кризиса  физлица приобрели на бирже юани на общую сумму 27,3 млрд руб. Тогда как в январе 2022 г. физлица проводили единичные сделки с юанем на бирже.

Как население снимало валюту

В конце февраля – начале марта наблюдался резкий отток средств населения с валютных вкладов (–19%, или минус $16,4 млрд за период с 20 февраля по 10 марта), валютные средства снимались и переводились в наличную форму, в последующем отток прекратился, говорится в обзоре ЦБ. По итогам апреля валютные вклады населения практически не изменились (минус $0,2 млрд), при этом уровень валютизации средств населения в банковском секторе в апреле продолжил снижаться: –0,7 п. п. (до 16,4%) на фоне притока рублевых вкладов (+1,3 трлн руб. в апреле), с начала года снижение валютизации составило 4,2 п. п.

По мере постепенного укрепления российского рубля и смягчения требований валютного контроля чистые покупки населением иностранной валюты были возобновлены с 11 апреля, но крупных нетто-покупок валюты не совершалось, отмечает регулятор. Спрос населения на иностранную валюту оставался ниже, чем в этот сезонный период прошлых лет, из-за сокращения выездного туризма и спроса на иностранные акции.

За период с 21 февраля по 22 апреля нетто-продажи иностранной валюты гражданами в крупнейших банках и на Мосбирже составили 551 млрд руб., что значительно превышает нетто–продажи иностранной валюты в прошлые периоды повышенной волатильности на валютном рынке.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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