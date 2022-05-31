ЦБ выступил за введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц

За февраль – апрель доля валютных обязательств банков России перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 п. п. до 31%, а перед гражданами – на 4,2 п. п. до 16%. За три месяца уровень валютизации обязательств банков снизился на 1,2 п. п. до 24%. Но валютизация активов выросла. На 1 мая она составила 24% (+ 3 п. п.). Произошло это, отмечает ЦБ в обзоре, на фоне роста ликвидных активов банков в иностранной валюте. При этом валютизация кредитного портфеля оставалась на уровне 16%.