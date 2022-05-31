ЦБ оценил потери чистого процентного дохода банков в 300-700 млрд рублей

Из-за введения санкций против России в марте ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых – это было сделано для того, чтобы остановить отток денег граждан из банков и стабилизировать ситуацию с ликвидностью в секторе. Банки на это решение отреагировали незамедлительно и повысили ставки по депозитам: на 11,7 п. п. – для граждан и на 9,3 п. п. – для компаний. Средства граждан в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в том числе из-за возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств – это почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб. в общей сложности), отмечал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора.