ЦБ оценил потери чистого процентного дохода банков в 300-700 млрд рублей

ЦБ оценил потери чистого процентного дохода банков в 300-700 млрд рублейНо система накопила достаточно прочности, а власти стараются купировать возможные риски
После резкого роста ключевой ставки ЦБ у банков вырос процентный риск – возможность появления убытков из-за неблагоприятного изменения процентных ставок, когда стоимость привлечения резко возрастает (ставки по депозитам) и обгоняет доходность по кредитам. По оценке ЦБ, величина процентного риска банковского сектора в рублях на горизонте года составит от 300 млрд до 700 млрд руб., что эквивалентно 8–17% чистого процентного дохода (ЧПД) сектора за 2021 г., говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Эта сумма – оценка сокращения ЧПД банков в целом из-за произошедшего роста процентных ставок с учетом их последующего снижения, уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.
Из-за введения санкций против России в марте ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых – это было сделано для того, чтобы остановить отток денег граждан из банков и стабилизировать ситуацию с ликвидностью в секторе. Банки на это решение отреагировали незамедлительно и повысили ставки по депозитам: на 11,7 п. п. – для граждан и на 9,3 п. п. – для компаний. Средства граждан в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в том числе из-за возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств – это почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб. в общей сложности), отмечал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора.
Обратная сторона резкого роста ставки – фактическая остановка кредитования, так как уровень процентов по кредитам для населения и компаний оказался заградительным. Оценка процентных потерь сектора в 300-700 млрд руб. относится только к банковскому портфелю (кредиты, депозиты, ценные бумаги, удерживаемые до погашения), поясняет представитель ЦБ. Для оценки потерь по нему используется понятие процентного «гэп-риска», то есть риска изменения ЧПД банка из-за несбалансированности его активов и пассивов по срокам пересмотра процентных ставок.
Исторически в российском банковском секторе преобладали краткосрочные привлеченные средства физических и юридических лиц и относительно долгосрочные активы (ссуды, ценные бумаги). К моменту шока ставок отрицательный процентный гэп (превышение размера краткосрочных обязательств над краткосрочными пассивами) на 1 января был около 7 трлн руб. по операциям до 30 дней, следует из обзора ЦБ. Это значит, что в случае роста рыночных ставок пассивы «дорожают» для банка значительно быстрее, чем повышается средняя доходность его активов, поясняет представитель ЦБ: пассивы в среднем «обновляются» в портфеле быстрее уже по более высоким ставкам, чем активы. Это приводит к недополучению чистого процентного дохода банком.
Понимая это, а также по мере стабилизации ситуации и возвращения денег обратно в систему ЦБ начал снижать ставку – до 17% с 11 апреля, 14% – с 4 мая и 11% – с 26 мая. Это позволило «существенно» сократить ожидаемые потери от реализации процентного риска. Но они все еще выше предыдущей оценки ЦБ. На 1 октября базовая оценка процентного риска банковского сектора составляла 200 млрд руб., при этом величина отрицательного процентного гэпа была больше в абсолютном выражении (почти 10 трлн по обязательствам до 30 дней), следует из обзора регулятора.
За последние годы большинство банков накопили достаточный запас прочности, чтобы подобное снижение ЧПД не привело к существенному ухудшению их финансового положения, пишет ЦБ.
В начале года запас прочности по капиталу в среднем по банковской системе, по оценке регулятора, составлял около 7 трлн руб., говорил на прошлой неделе первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Это означает, что банки могли потерять 7 трлн руб. и при этом должны были бы соблюдать обязательные нормативы, отметил он. Но проблема в том, что этот запас прочности распределен неравномерно по системе: «У кого-то был излишний, огромный запас, у кого-то его вообще не было». Поэтому некоторые банки будут нуждаться в докапитализации, признавал Тулин.
Процентный риск оказался существенным также для лизинговых компаний и их лизингополучателей, говорится в обзоре ЦБ: около трети кредитных обязательств лизингодателей приходится на долю договоров с плавающей и переменной ставками. За март 2022 г. рост стоимости привлеченных лизингодателями средств в среднем составил +5,3 п. п., пишет регулятор. Основным инструментом смягчения процентного риска лизингодателей стал зеркальный пересмотр ставок по лизинговым договорам – процентный риск был частично перенесен на лизингополучателей. В то же время, по данным опроса, проведенного Банком России в конце марта – начале апреля, лизинговые компании фиксируют снижение спреда доходности на 1,5 п. п.
Купирование рисков
Важным фактором снижения чувствительности ЧПД к процентному риску стало постепенное наращивание кредитования с переменной ставкой (на 1 апреля – около 40% рублевых корпоративных кредитов), пишет в своем обзоре ЦБ. Переход с фиксированных ставок на переменные позволяет банкам при их росте частично покрывать возросшие процентные расходы по привлеченным депозитам.
Но с другой стороны, банки могут столкнуться с риском неплатежей – большая часть кредитов с переменной ставкой выдавалась с использованием ключевой ставки Банка России как индикатора, поэтому по таким кредитам уровень ставок изменился синхронно с ростом ключевой ставки. Это значительно увеличило долговую нагрузку компаний и риски их неплатежеспособности, отмечает ЦБ.
Для купирования этих рисков 26 марта был принят закон, который позволил крупным компаниям обратиться в банк за переходным периодом продолжительностью три месяца. В течение этого периода ставка по кредиту постепенно повышается до значения, которое предусмотрено условиями договора, но не должна быть выше 12,5% годовых в первый месяц переходного периода, 13,5% – во второй месяц и 16,5% – в третий. К 17 мая таких кредитов реструктурировано на общую сумму 1,8 трлн руб. (9% задолженности крупных компаний по кредитам с переменной ставкой).
Для МСП предусмотрен другой механизм – они могут воспользоваться кредитными каникулами на срок до шести месяцев либо по договоренности с банком рефинансировать кредит с переменной ставкой по программе ЦБ. Он дает возможность зафиксировать ставку по кредиту на уровне не выше 13,5% для средних предприятий и не выше 15% для малых предприятий. Также банки реструктурировали кредиты крупным компаниям и субъектам МСП в рамках собственных программ, отмечает ЦБ в обзоре.
Из-за роста ключевой ставки выросла и платежная нагрузка у заемщиков, которые имели ипотеку с переменной ставкой. Количество таких кредитов на 1 апреля составляло 1800 штук, говорится в документе. Для ограничения возможного роста неплатежей по кредитам был принят закон, согласно которому переменная ставка не может превышать значения, сложившегося на 27 февраля 2022 г. (до повышения ключевой ставки Банка России до 20%).
Кроме того, для предотвращения возможных будущих рисков по кредитам с переменными ставками сейчас ведется доработка прошлогоднего законопроекта к второму чтению, который предлагает запретить кредиторам предоставлять потребительские кредиты без обеспечения с переменной ставкой, а также ипотечные кредиты (за исключением крупных кредитов более обеспеченным гражданам). По ипотечным кредитам населению (для которых плавающие ставки будут разрешены) и по кредитам МСП планируется ограничить возможный рост ставок на уровне 4 п. п., но не более одной трети от первоначальной ставки по договору.