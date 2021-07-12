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Власти, рынок и ЦБ определились, как регулировать кредиты по плавающей ставке

ЦБ пошел на уступки в вопросах ограничения максимального размера ставки и срока кредита
Вадим Арапов Екатерина Литова
Банки должны будут предупредить заемщика об изменении значения ставки за 15 дней, предоставить новый график платежей и информацию о полной стоимости кредита /Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти и Банк России готовы разрешить банкам выдавать потребительские кредиты с плавающей ставкой, включая ипотеку, без каких-либо ограничений, но только гражданам с очень высоким доходом, если они такие риски осознают. Законопроект внес сенатор Николай Журавлев. О внесении соответствующих поправок сообщалось на сайте Совета Федерации 12 июля – за три дня до истечения срока исполнения поручения президента Владимира Путина: к 15 июля правительство и Банк России должны были разработать меры, которые снизят риски заемщиков с кредитами по плавающей ставке. На сайте Госдумы законопроект пока не опубликован.

Вносимые поправки – результат совместной работы всех заинтересованных сторон: ЦБ, правительства и банков, пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В них учтены предложения всех сторон, добавил он. Поправки предлагается вносить в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

В марте, когда Путин дал свое поручение, ЦБ опубликовал доклад, в котором описал шесть вариантов ограничений кредитов по плавающей ставке вплоть до полного запрета таких ссуд. В России кредиты с переменным процентом практически не выдаются: например, в портфеле ипотеки на них приходится всего 0,1% общего объема. Но ЦБ указывал на планы банков развивать подобные продукты и на риски, которые могут возникнуть для заемщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных