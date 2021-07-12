Власти, рынок и ЦБ определились, как регулировать кредиты по плавающей ставке

Власти и Банк России готовы разрешить банкам выдавать потребительские кредиты с плавающей ставкой, включая ипотеку, без каких-либо ограничений, но только гражданам с очень высоким доходом, если они такие риски осознают. Законопроект внес сенатор Николай Журавлев. О внесении соответствующих поправок сообщалось на сайте Совета Федерации 12 июля – за три дня до истечения срока исполнения поручения президента Владимира Путина: к 15 июля правительство и Банк России должны были разработать меры, которые снизят риски заемщиков с кредитами по плавающей ставке. На сайте Госдумы законопроект пока не опубликован.