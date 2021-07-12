Власти, рынок и ЦБ определились, как регулировать кредиты по плавающей ставке

Власти, рынок и ЦБ определились, как регулировать кредиты по плавающей ставкеЦБ пошел на уступки в вопросах ограничения максимального размера ставки и срока кредита
Власти и Банк России готовы разрешить банкам выдавать потребительские кредиты с плавающей ставкой, включая ипотеку, без каких-либо ограничений, но только гражданам с очень высоким доходом, если они такие риски осознают. Законопроект внес сенатор Николай Журавлев. О внесении соответствующих поправок сообщалось на сайте Совета Федерации 12 июля – за три дня до истечения срока исполнения поручения президента Владимира Путина: к 15 июля правительство и Банк России должны были разработать меры, которые снизят риски заемщиков с кредитами по плавающей ставке. На сайте Госдумы законопроект пока не опубликован.
Вносимые поправки – результат совместной работы всех заинтересованных сторон: ЦБ, правительства и банков, пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В них учтены предложения всех сторон, добавил он. Поправки предлагается вносить в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».
В марте, когда Путин дал свое поручение, ЦБ опубликовал доклад, в котором описал шесть вариантов ограничений кредитов по плавающей ставке вплоть до полного запрета таких ссуд. В России кредиты с переменным процентом практически не выдаются: например, в портфеле ипотеки на них приходится всего 0,1% общего объема. Но ЦБ указывал на планы банков развивать подобные продукты и на риски, которые могут возникнуть для заемщиков.