ЦБ разрешил клиентам банков добровольно ограничивать онлайн-операции

В середине июня ЦБ уже предлагал разрешить гражданам самостоятельно устанавливать отметку запрета в своей кредитной истории на выдачу им кредита или займа – неважно, онлайн или в офисе. Россияне смогут бесплатно устанавливать и снимать такой запрет любое количество раз: для этого нужно будет обратиться в Бюро кредитных историй (БКИ), в том числе через портал госуслуг, банк или МФО. Ограничения могут быть разными, предполагал тогда регулятор: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или офлайн), на все или отдельные виды займов и кредитов. После снятия запрета клиент сможет получить заем или кредит только через два дня. По задумке регулятора, меры помогут предупредить действия социнженеров, которые благодаря психологическому воздействию подталкивают граждан оформить кредит, а потом перечислить средства мошенникам, рассказал представитель ЦБ.