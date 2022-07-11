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Евро приблизился к паритету с долларом. Что это значит?

На европейскую валюту давят отставание политик ЕЦБ от ФРС и энергетический кризис
Инга Сангалова
Помимо расхождений в темпах повышения ставок центробанками США и еврозоны, давление на европейскую валюту усиливает энергетический кризис / Евгений Разумный / Ведомости

Евро вплотную приблизился к паритету с долларом: пара EUR/USD сейчас торгуется на мировом рынке по $1,0066/евро. Евро падает против доллара уже год – на 17,8% относительно июня 2021 г. $1 стоил по итогам торгов 11 июля 58,9 руб., евро – 59,2 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Нынешний курс евро сильно отклонился от среднего исторического: евро и доллар последние 20 лет соотносятся примерно как 1,10 к 1, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Почему это происходит

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных