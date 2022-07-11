Евро приблизился к паритету с долларом. Что это значит?

Евро вплотную приблизился к паритету с долларом: пара EUR/USD сейчас торгуется на мировом рынке по $1,0066/евро. Евро падает против доллара уже год – на 17,8% относительно июня 2021 г. $1 стоил по итогам торгов 11 июля 58,9 руб., евро – 59,2 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Нынешний курс евро сильно отклонился от среднего исторического: евро и доллар последние 20 лет соотносятся примерно как 1,10 к 1, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов.