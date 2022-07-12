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Финансы

Банки в апреле - июне продали на бирже доллары и евро на 2 трлн рублей

Граждане купили валюты на 400 млрд рублей
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

В апреле - июне системно значимые банки (сейчас их 13) фактически оказались единственными, кто продавал на рынке доллары и евро, – они реализовали на бирже валюту на 2 трлн руб., пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. В основном это была валютная выручка компаний-экспортеров.

Все остальные участники торгов – граждане, нефинансовые организации, нерезиденты и проч. – преимущественно покупали валюту. К примеру, физлица за этот период приобрели на бирже валюту на 400 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года граждане купили валюту на 300 млрд руб., а в 2020 г. – на 200 млрд руб., говорится в обзоре.

Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля, отмечает ЦБ: за апрель - июнь российская валюта укрепилась к доллару на 38,2%, к евро – на 36,5%. По данным Мосбиржи на 12 июля в 14.20 мск, доллар стоит 58,1 руб., а евро – 58,2 руб.

Санкционные риски, связанные с размещением валюты в банках из недружественных стран, и низкий спрос на валюту внутри России привели к снижению ставок по доллару и евро на рынке валютных свопов (покупка рублей под залог иностранной валюты с целью заработать на разнице в процентных ставках в валютной паре). Размер открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года резко упал: с $62 млрд до $15 млрд. Раньше сделки с валютными свопами совершали системно значимые банки и нерезиденты, но, поскольку большая часть банков попала под санкции, их проводится все меньше. Объем новых сделок небольшой и приходится большей частью на банки не из числа системно значимых и некредитные финансовые организации, пишет ЦБ.

Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Также регулятор отмечает, что во II квартале начала расти валютизация банковских балансов: в пассивах – за счет продажи экспортной выручки и роста валютных вкладов населения, в активах – за счет закрытия позиций с нерезидентами на рынке валютных свопов, в сделках с которыми российские банки ранее размещали избыточную валютную ликвидность.

У банков из-за санкций сейчас ограниченные возможности хеджировать свои риски и управлять валютной позицией так, как они делали это раньше, – с помощью производных финансовых инструментов. Поэтому, пишет ЦБ, банки вводят повышенные комиссии за обслуживание счетов в валютах недружественных стран.

Комиссию за хранение валют недружественных стран вводят многие крупные банки. С 23 июня «Тинькофф банк» взимает ежемесячную комиссию при превышении 10 000 у. е. на счете. Доплату за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ. Сбербанк и ВТБ пока не планируют вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, говорили их представители.

Брокер «Тинькофф инвестиции» (пока единственный) также ввел плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС. Комиссия составит 1% в месяц, или 0,033% в день, если на счету более 10 000 условных единиц одной из трех валют.

Один из крупнейших российских брокеров вводит комиссию за хранение валюты на счетах

«Тинькофф инвестиции» вслед за банком будет брать 1% в месяц

Что касается юрлиц, то 6 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по их валютным вкладам. 

ЦБ поддерживает закон об отрицательных ставках по валютным счетам юрлиц и продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора от валют недружественных стран, говорится в отчете регулятора.

К примеру, стабильно продолжает расти доля торгов юанем (CNY): на биржевые торги юанем в июне пришлось 11% оборота, когда как в апреле доля была всего 6%, а в феврале – менее 1%. На внебиржевых торгах доля юаня в июне составила 8% (в апреле – 4%, в феврале – 1%). Существенно нарастили спрос на юани граждане, переводящие свои вклады в иностранную валюту дружественных стран, отмечает ЦБ: в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж – 5,5% при практически нулевом уровне ранее. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 330 млн юаней в мае, сообщает регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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