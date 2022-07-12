Банки в апреле - июне продали на бирже доллары и евро на 2 трлн рублей

Санкционные риски, связанные с размещением валюты в банках из недружественных стран, и низкий спрос на валюту внутри России привели к снижению ставок по доллару и евро на рынке валютных свопов (покупка рублей под залог иностранной валюты с целью заработать на разнице в процентных ставках в валютной паре). Размер открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года резко упал: с $62 млрд до $15 млрд. Раньше сделки с валютными свопами совершали системно значимые банки и нерезиденты, но, поскольку большая часть банков попала под санкции, их проводится все меньше. Объем новых сделок небольшой и приходится большей частью на банки не из числа системно значимых и некредитные финансовые организации, пишет ЦБ.