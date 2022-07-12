Банки в апреле - июне продали на бирже доллары и евро на 2 трлн рублей

Банки в апреле - июне продали на бирже доллары и евро на 2 трлн рублейГраждане купили валюты на 400 млрд рублей
В апреле - июне системно значимые банки (сейчас их 13) фактически оказались единственными, кто продавал на рынке доллары и евро, – они реализовали на бирже валюту на 2 трлн руб., пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. В основном это была валютная выручка компаний-экспортеров.
Все остальные участники торгов – граждане, нефинансовые организации, нерезиденты и проч. – преимущественно покупали валюту. К примеру, физлица за этот период приобрели на бирже валюту на 400 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года граждане купили валюту на 300 млрд руб., а в 2020 г. – на 200 млрд руб., говорится в обзоре.
Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля, отмечает ЦБ: за апрель - июнь российская валюта укрепилась к доллару на 38,2%, к евро – на 36,5%. По данным Мосбиржи на 12 июля в 14.20 мск, доллар стоит 58,1 руб., а евро – 58,2 руб.
Санкционные риски, связанные с размещением валюты в банках из недружественных стран, и низкий спрос на валюту внутри России привели к снижению ставок по доллару и евро на рынке валютных свопов (покупка рублей под залог иностранной валюты с целью заработать на разнице в процентных ставках в валютной паре). Размер открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года резко упал: с $62 млрд до $15 млрд. Раньше сделки с валютными свопами совершали системно значимые банки и нерезиденты, но, поскольку большая часть банков попала под санкции, их проводится все меньше. Объем новых сделок небольшой и приходится большей частью на банки не из числа системно значимых и некредитные финансовые организации, пишет ЦБ.
Также регулятор отмечает, что во II квартале начала расти валютизация банковских балансов: в пассивах – за счет продажи экспортной выручки и роста валютных вкладов населения, в активах – за счет закрытия позиций с нерезидентами на рынке валютных свопов, в сделках с которыми российские банки ранее размещали избыточную валютную ликвидность.
У банков из-за санкций сейчас ограниченные возможности хеджировать свои риски и управлять валютной позицией так, как они делали это раньше, – с помощью производных финансовых инструментов. Поэтому, пишет ЦБ, банки вводят повышенные комиссии за обслуживание счетов в валютах недружественных стран.
Комиссию за хранение валют недружественных стран вводят многие крупные банки. С 23 июня «Тинькофф банк» взимает ежемесячную комиссию при превышении 10 000 у. е. на счете. Доплату за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ. Сбербанк и ВТБ пока не планируют вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, говорили их представители.
Что касается юрлиц, то 6 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по их валютным вкладам.
ЦБ поддерживает закон об отрицательных ставках по валютным счетам юрлиц и продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора от валют недружественных стран, говорится в отчете регулятора.
К примеру, стабильно продолжает расти доля торгов юанем (CNY): на биржевые торги юанем в июне пришлось 11% оборота, когда как в апреле доля была всего 6%, а в феврале – менее 1%. На внебиржевых торгах доля юаня в июне составила 8% (в апреле – 4%, в феврале – 1%). Существенно нарастили спрос на юани граждане, переводящие свои вклады в иностранную валюту дружественных стран, отмечает ЦБ: в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж – 5,5% при практически нулевом уровне ранее. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 330 млн юаней в мае, сообщает регулятор.