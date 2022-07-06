Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Поправки вносятся в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности», в котором появится новая ч. 2. «Одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на всю сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита)», – говорится в поправках.