Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц, следует из сообщения в системе обеспечения законодательной деятельности.
Поправки вносятся в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности», в котором появится новая ч. 2. «Одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на всю сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита)», – говорится в поправках.
Поправки к закону «О банках» 10 июня в Госдуму внесло правительство России. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял, что это изменение подготовлено для того, чтобы снизить концентрацию средств в иностранной валюте на банковских депозитах. По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, отрицательные ставки станут правом банков, а не обязанностью, и принимать решение об их необходимости кредитные организации будут самостоятельно, исходя из рыночных отношений.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. ЦБ заявил, что введение таких комиссий без согласия клиентов нарушает права потребителей. Регулятор считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать.
С 4 июля плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС ввел и один из крупнейших российских брокеров – «Тинькофф инвестиции».