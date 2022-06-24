Один из крупнейших российских брокеров вводит комиссию за хранение валюты на счетах

Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций, говорится в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора в мае 2022 года». Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам, отмечается в отчете.