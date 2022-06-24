Один из крупнейших российских брокеров вводит комиссию за хранение валюты на счетах«Тинькофф инвестиции» вслед за банком будет брать 1% в месяц
Один из крупнейших российских брокеров «Тинькофф инвестиции» с 4 июля вводит плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС, сообщается на сайте «Тинькофф банка». Комиссия составит 1% в месяц, или 0,033% в день, если на счету более 10 000 условных единиц одной из трёх валют.
Плата не коснется ценных бумаг на брокерских счетах, уточняется в сообщении.
Новые условия распространяются на все тарифы «Тинькофф инвестиций»: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private.
«Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции "Тинькофф банка"», — говорится в сообщении.
С 4 июля клиенты брокера смогут продать без комиссий доллары, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии, сообщается на сайте.
По данным Центрального банка, средний размер брокерского счета в январе-марте составлял 290 000 руб., пишет «Тинькофф»: на фоне санкционных ограничений, с которыми столкнулись клиенты других брокеров, значительная часть клиентов брокера в I-II квартале 2022 г. активно инвестирует в квазидолларовые инструменты для снижения персонального валютного риска из-за растущих рисков валютной инфраструктуры.
С учетом складывающейся геополитической ситуации брокер активно продвигает альтернативные прямому владению валютой инвестиционные возможности. Среди таких альтернатив указаны юань, гонконгский доллар, казахстанский тенге, турецкая лира, инвестиции в золотые слитки и биржевое золото или серебро, фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий, нефть или природный газ, фьючерсные контракты на доллар и другие валюты как сочетание способа ухода от риска хранения американской валюты с полноценной защитой от риска обесценивания рубля, а также акции, облигации российских и иностранных эмитентов.
Большинство брокеров вводить комиссии за обслуживание валютных счетов не планировали, писали «Ведомости» 10 июня. Об этом говорили представители «Открытие инвестиции», «Ингосстрах инвестиции» и «БКС мир инвестиций». Но представитель «Открытие инвестиции» не исключал «введения комиссии за хранение валюты широким кругом или всеми участниками финансового рынка».
С 23 июня «Тинькофф банк» ввел ежемесячную комиссию в 1% для владельцев валютных счетов, баланс которых превышает 1000 условных единиц (у. е.) в валюте счета. Через несколько дней после того, как на комиссии банков по валютным счетам обратил внимание ЦБ, «Тинькофф банк» скорректировал условия — комиссия взимается теперь при превышении 10 000 у.е.
Помимо «Тинькофф банка» комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.
Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций, говорится в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора в мае 2022 года». Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам, отмечается в отчете.
Регулятор ранее заявлял, что введение комиссий без согласия клиентов нарушает права потребителей. ЦБ считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также в начале июня исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.