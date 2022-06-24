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Финансы

Один из крупнейших российских брокеров вводит комиссию за хранение валюты на счетах

«Тинькофф инвестиции» вслед за банком будет брать 1% в месяц
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских брокеров «Тинькофф инвестиции» с 4 июля вводит плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС, сообщается на сайте «Тинькофф банка». Комиссия составит 1% в месяц, или 0,033% в день, если на счету более 10 000 условных единиц одной из трёх валют.

Плата не коснется ценных бумаг на брокерских счетах, уточняется в сообщении.

Новые условия распространяются на все тарифы «Тинькофф инвестиций»: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private.

«Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции "Тинькофф банка"», — говорится в сообщении.

С 4 июля клиенты брокера смогут продать без комиссий доллары, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии, сообщается на сайте.

По данным Центрального банка, средний размер брокерского счета в январе-марте составлял 290 000 руб., пишет «Тинькофф»: на фоне санкционных ограничений, с которыми столкнулись клиенты других брокеров, значительная часть клиентов брокера в I-II квартале 2022 г. активно инвестирует в квазидолларовые инструменты для снижения персонального валютного риска из-за растущих рисков валютной инфраструктуры.

С учетом складывающейся геополитической ситуации брокер активно продвигает альтернативные прямому владению валютой инвестиционные возможности. Среди таких альтернатив указаны юань, гонконгский доллар, казахстанский тенге, турецкая лира, инвестиции в золотые слитки и биржевое золото или серебро, фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий, нефть или природный газ, фьючерсные контракты на доллар и другие валюты как сочетание способа ухода от риска хранения американской валюты с полноценной защитой от риска обесценивания рубля, а также акции, облигации российских и иностранных эмитентов.

Большинство брокеров вводить комиссии за обслуживание валютных счетов не планировали, писали «Ведомости» 10 июня. Об этом говорили представители «Открытие инвестиции», «Ингосстрах инвестиции» и «БКС мир инвестиций». Но представитель «Открытие инвестиции» не исключал «введения комиссии за хранение валюты широким кругом или всеми участниками финансового рынка».

С 23 июня «Тинькофф банк» ввел ежемесячную комиссию в 1% для владельцев валютных счетов, баланс которых превышает 1000 условных единиц (у. е.) в валюте счета. Через несколько дней после того, как на комиссии банков по валютным счетам обратил внимание ЦБ, «Тинькофф банк» скорректировал условия — комиссия взимается теперь при превышении 10 000 у.е.

Помимо «Тинькофф банка» комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.

Сбербанк и ВТБ пока не планируют вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, говорили их представители.

Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций, говорится в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора в мае 2022 года». Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам, отмечается в отчете.

Регулятор ранее заявлял, что введение комиссий без согласия клиентов нарушает права потребителей. ЦБ считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также в начале июня исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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