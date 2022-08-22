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Банкиры прокомментировали новый доклад Центробанка

Они считают новый документ о развитии финрынка своевременным и просят снижения регуляторной нагрузки
Михаил Кузнецов
Банк России в докладе рассматривает возможность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников / Евгений Разумный / Ведомости

Игроки российского финансового рынка – ассоциации, банки, страховщики, биржи, брокеры, НПФ – поделились с Центробанком своим первым мнением по поводу доклада «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». На минувшей неделе они высказали свое мнение на площадке аналитического центра «Форум». «Ведомости» приводят основные предложения рынка.

Свой многостраничный документ ЦБ опубликовал 4 августа: в нем регулятор описывает ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего развития финансового рынка. «Мы не претендуем на какую-то догму, по многим вопросам мы не даем ответы, потому что часто это не простые решения и нам нужна ваша консультация», – сказал в ходе обсуждения первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных