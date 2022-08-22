Банкиры прокомментировали новый доклад Центробанка

Свой многостраничный документ ЦБ опубликовал 4 августа: в нем регулятор описывает ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего развития финансового рынка. «Мы не претендуем на какую-то догму, по многим вопросам мы не даем ответы, потому что часто это не простые решения и нам нужна ваша консультация», – сказал в ходе обсуждения первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.