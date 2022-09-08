Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Как государство, пандемия и санкции подстегнули рост маркетплейсов для страховых агентов

Пандемия, изменение системы тарификации осаго, а также санкции подстегнули развитие маркетплейсов для страховых агентов
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Варвара Гранкова

Рынок страхования становится более цифровым. По данным ЦБ, страховой рынок России в 2021 г. составил более 1,8 трлн руб., а доля интернет-продаж, как прямых, так и посреднических, составила 10,6% (191 млрд руб.) по сравнению с 4,6% (67,8 млрд руб.) в 2019 г. Оцифровать страховщиков помогла в том числе пандемия. В локдаун страховые компании были вынуждены закрыть свои офисы, но спрос на обязательные виды страхования, вроде автомобильного или ипотечного, остался, объясняет основатель и гендиректор маркетплейса для страховых агентов Pampadu Сергей Локтев. В результате клиенты стали больше обращаться к посредникам, а те, в свою очередь, активнее переходить на специализированные маркетплейсы, с помощью которых они могут продавать клиентам полисы по ОСАГО, каско и ипотеке онлайн, продолжает Локтев.

Раньше агенту необходимо было заключать договоры с каждой страховой компанией по отдельности и потом искать лучшее предложение для клиентов. Теперь на одной интернет-площадке агент может выбрать самое выгодное предложение от страховых компаний и оформить полисы без прямого общения со страховщиками. Ему больше не нужно посещать офисы для заключения агентских договоров, а также сдавать отчетность – все эти процессы площадки берут на себя.

Обмен информацией на маркетплейсах для страховых агентов происходит так: агент оформляет на маркетплейсе заявку на полис ОСАГО или каско, вносит все данные клиента, заявка передается в информационную систему страховщика. Там происходит расчет цены, и эта цена отображается на сайте маркетплейса в личном кабинете агента. Он нажимает на кнопку «купить» и попадает в платежный шлюз страховщика с банком (по закону только страховщик может принимать оплату за ОСАГО), платит. Потом страховщик генерирует электронный полис, клиент получает его по e-mail. А с другими, более дешевыми страховками, вроде туристических, после клика на кнопку «купить» деньги на своем сайте принимает маркетплейс. Он только сообщает страховщику: полис оформил, деньги принял. Страховщик присылает по API полис, подписанный электронной подписью, а маркетплейс отправляет его клиенту уже от своего имени. Также через платформу агенты могут получать вознаграждения от страховых компаний и выводить их себе на карту. Маркетплейсы зарабатывают на комиссии с каждого проданного полиса, размер которой в среднем составляет 15–20%. С агентами заключаются договоры безвозмездного оказания услуг, со страховыми компаниями – агентские договоры или договоры об оказании рекламных услуг.

Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко говорит, что продажи через агентов – одно из самых активных направлений в InsureTech (информационные технологии в страховании), потому что в розничных продажах страховок преобладают каналы, требующие персонального общения с клиентом. Когда онлайн-продажи начали набирать обороты, все думали, что именно агентский канал, считавшийся архаичным, сложно управляемым и дорогим, пострадает, говорит основатель маркетплейса для страховых агентов Inssmart (ООО «Мк групп») Денис Мишин. Но все недооценили важность доверительных отношений агентов с клиентами, установившихся за столько лет, отмечает Мишин.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных