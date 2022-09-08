Как государство, пандемия и санкции подстегнули рост маркетплейсов для страховых агентов

Как государство, пандемия и санкции подстегнули рост маркетплейсов для страховых агентовПандемия, изменение системы тарификации осаго, а также санкции подстегнули развитие маркетплейсов для страховых агентов
Рынок страхования становится более цифровым. По данным ЦБ, страховой рынок России в 2021 г. составил более 1,8 трлн руб., а доля интернет-продаж, как прямых, так и посреднических, составила 10,6% (191 млрд руб.) по сравнению с 4,6% (67,8 млрд руб.) в 2019 г. Оцифровать страховщиков помогла в том числе пандемия. В локдаун страховые компании были вынуждены закрыть свои офисы, но спрос на обязательные виды страхования, вроде автомобильного или ипотечного, остался, объясняет основатель и гендиректор маркетплейса для страховых агентов Pampadu Сергей Локтев. В результате клиенты стали больше обращаться к посредникам, а те, в свою очередь, активнее переходить на специализированные маркетплейсы, с помощью которых они могут продавать клиентам полисы по ОСАГО, каско и ипотеке онлайн, продолжает Локтев.
Раньше агенту необходимо было заключать договоры с каждой страховой компанией по отдельности и потом искать лучшее предложение для клиентов. Теперь на одной интернет-площадке агент может выбрать самое выгодное предложение от страховых компаний и оформить полисы без прямого общения со страховщиками. Ему больше не нужно посещать офисы для заключения агентских договоров, а также сдавать отчетность – все эти процессы площадки берут на себя.
Обмен информацией на маркетплейсах для страховых агентов происходит так: агент оформляет на маркетплейсе заявку на полис ОСАГО или каско, вносит все данные клиента, заявка передается в информационную систему страховщика. Там происходит расчет цены, и эта цена отображается на сайте маркетплейса в личном кабинете агента. Он нажимает на кнопку «купить» и попадает в платежный шлюз страховщика с банком (по закону только страховщик может принимать оплату за ОСАГО), платит. Потом страховщик генерирует электронный полис, клиент получает его по e-mail. А с другими, более дешевыми страховками, вроде туристических, после клика на кнопку «купить» деньги на своем сайте принимает маркетплейс. Он только сообщает страховщику: полис оформил, деньги принял. Страховщик присылает по API полис, подписанный электронной подписью, а маркетплейс отправляет его клиенту уже от своего имени. Также через платформу агенты могут получать вознаграждения от страховых компаний и выводить их себе на карту. Маркетплейсы зарабатывают на комиссии с каждого проданного полиса, размер которой в среднем составляет 15–20%. С агентами заключаются договоры безвозмездного оказания услуг, со страховыми компаниями – агентские договоры или договоры об оказании рекламных услуг.
Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко говорит, что продажи через агентов – одно из самых активных направлений в InsureTech (информационные технологии в страховании), потому что в розничных продажах страховок преобладают каналы, требующие персонального общения с клиентом. Когда онлайн-продажи начали набирать обороты, все думали, что именно агентский канал, считавшийся архаичным, сложно управляемым и дорогим, пострадает, говорит основатель маркетплейса для страховых агентов Inssmart (ООО «Мк групп») Денис Мишин. Но все недооценили важность доверительных отношений агентов с клиентами, установившихся за столько лет, отмечает Мишин.