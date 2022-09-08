Как государство, пандемия и санкции подстегнули рост маркетплейсов для страховых агентов

Обмен информацией на маркетплейсах для страховых агентов происходит так: агент оформляет на маркетплейсе заявку на полис ОСАГО или каско, вносит все данные клиента, заявка передается в информационную систему страховщика. Там происходит расчет цены, и эта цена отображается на сайте маркетплейса в личном кабинете агента. Он нажимает на кнопку «купить» и попадает в платежный шлюз страховщика с банком (по закону только страховщик может принимать оплату за ОСАГО), платит. Потом страховщик генерирует электронный полис, клиент получает его по e-mail. А с другими, более дешевыми страховками, вроде туристических, после клика на кнопку «купить» деньги на своем сайте принимает маркетплейс. Он только сообщает страховщику: полис оформил, деньги принял. Страховщик присылает по API полис, подписанный электронной подписью, а маркетплейс отправляет его клиенту уже от своего имени. Также через платформу агенты могут получать вознаграждения от страховых компаний и выводить их себе на карту. Маркетплейсы зарабатывают на комиссии с каждого проданного полиса, размер которой в среднем составляет 15–20%. С агентами заключаются договоры безвозмездного оказания услуг, со страховыми компаниями – агентские договоры или договоры об оказании рекламных услуг.