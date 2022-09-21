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В ЦБ объяснили, как будут ограничивать выдачу потребкредитов с 2023 года

Доступность займов не снизится, считает ЦБ, но рынок его аргументы не убеждают
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
У Банка России есть инструменты для сдерживания чрезмерного роста кредитования. Но новые ограничительные меры могут обрушить рынок / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России продолжает ужесточать регулирование розничного кредитования и возвращать его к докризисным принципам: с 1 января 2023 г. ЦБ начнет использовать макропруденциальные лимиты (МПЛ) – новый инструмент для проактивного реагирования. Он позволит регулятору ограничивать количество выдаваемых банками и МФО необеспеченных кредитов и способствовать росту экономики «без избыточных рисков», говорится в новом докладе ЦБ.

Начать пользоваться новым предохранителем от рискованного (и наиболее маржинального) кредитования ЦБ хотел со второй половины 2022 г., но из-за кризиса, а за ним и замедления экономической активности и ужесточения риск-политики банков перенес свои планы на 2023 г. Но острая стадия кризиса прошла, а банки снижают ставки – ЦБ видит тенденцию восстановления необеспеченного потребкредитования, а заодно и возвращения рискованных практик.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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