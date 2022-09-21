В ЦБ объяснили, как будут ограничивать выдачу потребкредитов с 2023 года

В ЦБ объяснили, как будут ограничивать выдачу потребкредитов с 2023 годаДоступность займов не снизится, считает ЦБ, но рынок его аргументы не убеждают
Банк России продолжает ужесточать регулирование розничного кредитования и возвращать его к докризисным принципам: с 1 января 2023 г. ЦБ начнет использовать макропруденциальные лимиты (МПЛ) – новый инструмент для проактивного реагирования. Он позволит регулятору ограничивать количество выдаваемых банками и МФО необеспеченных кредитов и способствовать росту экономики «без избыточных рисков», говорится в новом докладе ЦБ.
Начать пользоваться новым предохранителем от рискованного (и наиболее маржинального) кредитования ЦБ хотел со второй половины 2022 г., но из-за кризиса, а за ним и замедления экономической активности и ужесточения риск-политики банков перенес свои планы на 2023 г. Но острая стадия кризиса прошла, а банки снижают ставки – ЦБ видит тенденцию восстановления необеспеченного потребкредитования, а заодно и возвращения рискованных практик.