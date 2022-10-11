Вознаграждения банков от страховщиков за первое полугодие упали в 2 раза

Вознаграждения банков от страховщиков за первое полугодие упали в 2 разаК концу года ситуация улучшится благодаря снижению ключевой ставки и восстановлению кредитования, считают эксперты
Сумма комиссионных вознаграждений банков за продажи продуктов страховщиков в первом полугодии упала на 51% до 65,6 млрд руб. по сравнению с тем же периодом год назад. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных Банка России.
В основном банки зарабатывают за счет реализации кредитного страхования (от несчастных случаев и болезней) – их комиссии упали на 58% до 33 млрд руб. Второй крупный сегмент вознаграждений – продукты страхования жизни (в том числе накопительное и инвестиционное), комиссионные в нем упали на 41% до 25,9 млрд руб. Вознаграждения от продаж страхования прочего имущества граждан упали на 49% до 2,7 млрд руб., средств наземного транспорта – на 43% до 700 млн руб.
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