Вознаграждения банков от страховщиков за первое полугодие упали в 2 раза

В основном банки зарабатывают за счет реализации кредитного страхования (от несчастных случаев и болезней) – их комиссии упали на 58% до 33 млрд руб. Второй крупный сегмент вознаграждений – продукты страхования жизни (в том числе накопительное и инвестиционное), комиссионные в нем упали на 41% до 25,9 млрд руб. Вознаграждения от продаж страхования прочего имущества граждан упали на 49% до 2,7 млрд руб., средств наземного транспорта – на 43% до 700 млн руб.