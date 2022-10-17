БКС запустит внебиржевые торги заблокированными бумагами

БКС запустит внебиржевые торги заблокированными бумагамиКлиенты брокера получат доступ к более 1000 активам
Брокер БКС планирует запустить внебиржевую торговлю бумагами, заблокированными из-за санкций в Национальном расчетном депозитарии (НРД), рассказал «Ведомостям» начальник отдела интернет-брокера на международных рынках Александр Цукерман. Клиенты брокера получат доступ к торгам с начала ноября. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать и продавать ценные бумаги, а неквалифицированные только закрывать позиции.
Всего будет доступно свыше 1000 ценных бумаг, которые ранее приобретались клиентами на СПБ бирже, но из-за санкций оказались заморожены, отметил Цукерман. Размер активов, доступ к которым собирается предоставить брокер, он не назвал.
В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды. Но в июне НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге.
БКС уже третий брокер, который решил запустить внебиржевую торговлю заблокированными бумагами. Первым стал «Тинькофф инвестиции»: квалифицированным клиентам доступны десять заблокированных в НРД ценных бумаг – они смогут торговать друг с другом «внутри брокера». Но речь идет не об активах, приобретенных через СПБ биржу, а об ETF и акциях, которые ранее тоже приобретались на внебиржевых торгах, объясняли в «Тинькофф инвестициях». Среди них, к примеру, паи фондов ETF KraneShares CSI China Internet, Vanguard S&P 500 и акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc. Список доступных бумаг со временем расширят, уточнялось в сообщении «Тинькофф инвестиций».
Внебиржевые торги заблокированными бумагами намерен в ноябре запустить и «Финам», говорил РБК президент компании Владислав Кочетков. «Просто идея напрашивается: кто-то хочет выйти в кеш, кто-то готов купить на себя риск получения заблокированных активов», – отмечал он.
Российский рынок и власти активно пытаются решить проблему с блокировкой бумаг в НРД.
В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов, сообщал НРД. В октябре Еврокомиссия допустила разблокировку при соблюдении двух условий: НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду, и их должны согласовать регуляторы стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария. Тогда НРД анонсировал, что до 31 октября не будет взимать комиссию за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (кроме стран СНГ). В случае положительного решения ЕС частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.
Профучастники действуют и самостоятельно. Если до конца октября НРД не получит ответа на запрос, клуб защиты прав инвесторов (в него входят участники рынка, профильные ассоциации и представители Мосбиржи) будет готовить запросы на получение индивидуальных лицензий. В частности, о намерении подать заявки сообщили уже брокер «Открытие инвестиции» (банк «ФК Открытие» попал под блокирующие санкции) и «Тинькофф инвестиции».
«Открытие инвестиции» направит обращения в государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение министерства экономики), а также в управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) и минфин Бельгии, сообщал представитель брокера РБК. Также брокер предложил два варианта обмена заблокированных активов по принципу «все на все» – между российскими инвесторами и недружественными нерезидентами.
«Тинькофф инвестиции» намерены запросить у минфина Бельгии лицензию на перевод активов из НРД в другие депозитарии в течение нескольких недель, сообщал брокер. В заявлении будут учитываться как заблокированные в НРД ценные бумаги, так и денежные средства – дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций. Вероятность положительного решения в свой адрес брокер оценивает как высокую – «Тинькофф» отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор, уточнялось в сообщении профучастника.
Банк России не исключает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Но это возможно только в том случае, если отечественные смогут получить пропорциональную компенсацию убытков, пояснил регулятор. Об этой идее в интервью «Ведомостям» говорил предправления ВТБ Андрей Костин. ВТБ предлагает для схемы использовать средства иностранных держателей со счетов типа С. Нерезидентам стоит разрешить поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за действий Euroclear и «иных вышестоящих иностранных депозитариев».
Схему обмена заблокированными бумагами в ближайшие недели реализует СПБ биржа, сообщил представитель площадки «Ведомостям». Биржа имеет предварительную договоренность с одним из иностранных инвесторов по обмену части замороженных активов из НРД на ценные бумаги, хранящиеся во внешнем депозитарии, говорил гендиректор СПБ биржи на уральской конференции Роман Горюнов на прошлой неделе. В общей сложности площадка рассчитывает обменять бумаги общей стоимостью около $300 млн – это около 10% от общего числа заблокированных активов российских инвесторов, торгуемых на СПБ бирже, говорил Горюнов.