БКС запустит внебиржевые торги заблокированными бумагами

БКС уже третий брокер, который решил запустить внебиржевую торговлю заблокированными бумагами. Первым стал «Тинькофф инвестиции»: квалифицированным клиентам доступны десять заблокированных в НРД ценных бумаг – они смогут торговать друг с другом «внутри брокера». Но речь идет не об активах, приобретенных через СПБ биржу, а об ETF и акциях, которые ранее тоже приобретались на внебиржевых торгах, объясняли в «Тинькофф инвестициях». Среди них, к примеру, паи фондов ETF KraneShares CSI China Internet, Vanguard S&P 500 и акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc. Список доступных бумаг со временем расширят, уточнялось в сообщении «Тинькофф инвестиций».