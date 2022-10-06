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Финансы

«Тинькофф инвестиции» запустит внебиржевые торги заблокированными бумагами

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«Тинькофф инвестиции» с 7 октября запустит внебиржевые торги ценными бумагами, которые были заблокированы расчетно-клиринговой компанией Euroclear в Национальном расчетном депозитарии (НРД; входит в группу Мосбиржи) в феврале, сообщили в Telegram-канале сервиса.

Заключение сделок будет доступно клиентам со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или «Премиум» в рабочие дни в период с 16:30 до 19:00 мск, на старте инвесторам будут доступны 10 бумаг: речь идет об ETF и акциях, а не об активах, приобретенных на «СПБ бирже». В будущем этот список обещают расширить.  

«Используя такие сделки, квалифицированные инвесторы смогут выйти из этих активов, а те, кто готов подождать и делает ставку на восстановление взаимодействия российских депозитариев с  Euroclear, получат возможность купить эти внебиржевые ценные бумаги, чтобы заработать в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении «Тинькофф инвестиций».

В марте обслуживание НРД приостановила Euroclear, позднее другая депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала счет депозитария, из-за чего операции с ценными бумагами и выплаты по ним не проводились.

С 30 мая Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария. Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на «СПб бирже», принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.

В июне первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что объем заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивается в 6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных