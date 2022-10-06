«Тинькофф инвестиции» запустит внебиржевые торги заблокированными бумагами
Заключение сделок будет доступно клиентам со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или «Премиум» в рабочие дни в период с 16:30 до 19:00 мск, на старте инвесторам будут доступны 10 бумаг: речь идет об ETF и акциях, а не об активах, приобретенных на «СПБ бирже». В будущем этот список обещают расширить.
«Используя такие сделки, квалифицированные инвесторы смогут выйти из этих активов, а те, кто готов подождать и делает ставку на восстановление взаимодействия российских депозитариев с Euroclear, получат возможность купить эти внебиржевые ценные бумаги, чтобы заработать в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении «Тинькофф инвестиций».
В марте обслуживание НРД приостановила Euroclear, позднее другая депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала счет депозитария, из-за чего операции с ценными бумагами и выплаты по ним не проводились.
С 30 мая Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария. Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на «СПб бирже», принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.