«Тинькофф инвестиции» запустит внебиржевые торги заблокированными бумагами

Заключение сделок будет доступно клиентам со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или «Премиум» в рабочие дни в период с 16:30 до 19:00 мск, на старте инвесторам будут доступны 10 бумаг: речь идет об ETF и акциях, а не об активах, приобретенных на «СПБ бирже». В будущем этот список обещают расширить.