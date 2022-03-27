Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание главного депозитария РФ

Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание главного депозитария РФИнвесторы могут остаться без купонов по евробондам и даже не иметь возможности продать бумаги
24 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) официально объявил, что европейская депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала его счет: теперь операции с ценными бумагами и выплаты по ним не проводятся. Решение о возобновлении операций по счету и о возобновлении выплат Clearstream примет по итогам рассмотрения регулирующими органами Люксембурга запрошенных документов и сведений в отношении НРД.
Ждет разъяснения от регулирующих органов и Euroclear, которая ранее также приостановила обслуживание НРД, правда, о блокировке счета пока не заявила. Выплаты доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, будут проводиться только после того, как клиринговая система получит от регуляторов разъяснения порядка применения новых нормативных актов. После снятия ограничения доходы будут перечислены депонентам в стандартном режиме, сообщает НРД.