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Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание главного депозитария РФ

Инвесторы могут остаться без купонов по евробондам и даже не иметь возможности продать бумаги
Инга Сангалова
Инвесторы в России могут покупать только бумаги, которые находятся на обслуживании в российском депозитарии НРД из-за закрытия междепозитарного моста с Euroclear / Александра Астахова / Ведомости

24 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) официально объявил, что европейская депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала его счет: теперь операции с ценными бумагами и выплаты по ним не проводятся. Решение о возобновлении операций по счету и о возобновлении выплат Clearstream примет по итогам рассмотрения регулирующими органами Люксембурга запрошенных документов и сведений в отношении НРД.

Ждет разъяснения от регулирующих органов и Euroclear, которая ранее также приостановила обслуживание НРД, правда, о блокировке счета пока не заявила. Выплаты доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, будут проводиться только после того, как клиринговая система получит от регуляторов разъяснения порядка применения новых нормативных актов. После снятия ограничения доходы будут перечислены депонентам в стандартном режиме, сообщает НРД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных