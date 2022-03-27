Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание главного депозитария РФ

Ждет разъяснения от регулирующих органов и Euroclear, которая ранее также приостановила обслуживание НРД, правда, о блокировке счета пока не заявила. Выплаты доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, будут проводиться только после того, как клиринговая система получит от регуляторов разъяснения порядка применения новых нормативных актов. После снятия ограничения доходы будут перечислены депонентам в стандартном режиме, сообщает НРД.