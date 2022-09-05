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ВТБ предложил обменять заблокированные активы розничных инвесторов

Нерезидентам разрешить выкупить иностранные бумаги у россиян, а взамен – позволить продать российские
Михаил Кузнецов Екатерина Литова
Инициатива обменять заблокированные активы розничных инвесторов вполне жизнеспособна, но все зависит от деталей такого взаимозачета / Андрей Гордеев / Ведомости

У ВТБ есть идея, как поступить с заблокированными иностранными ценными бумагами российских инвесторов: запустить торговлю бумагами на внутреннем рынке и разрешить нерезидентам их выкупать, а в обмен на это – дать возможность избавиться от российских. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных