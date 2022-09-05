ВТБ предложил обменять заблокированные активы розничных инвесторов

ВТБ предложил обменять заблокированные активы розничных инвесторовНерезидентам разрешить выкупить иностранные бумаги у россиян, а взамен – позволить продать российские
У ВТБ есть идея, как поступить с заблокированными иностранными ценными бумагами российских инвесторов: запустить торговлю бумагами на внутреннем рынке и разрешить нерезидентам их выкупать, а в обмен на это – дать возможность избавиться от российских. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.
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