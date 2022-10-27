Страховщики фиксируют рост убыточности ДМС

Страховщики фиксируют рост убыточности ДМСЭто связано с подорожанием медицинских услуг и высоким спросом
Страховые организации фиксируют рост выплат в добровольном медицинском страховании (ДМС), а вместе с ним и убыточности из-за медицинской инфляции, рассказали «Ведомостям» в «Альфастраховании», «РЕСО-гарантии», «Ренессанс-страховании», ВСК и «Согласии».
Средняя выплата по ДМС в «РЕСО-гарантии» поднялась примерно на 14,5% за январь – сентябрь в сравнении с прошлым годом, говорит начальник управления продуктов ДМС Марина Черноморова.
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