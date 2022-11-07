Банк «Тинькофф» не будет менять название

Изменение названия «Тинькофф» в топ-менеджменте банка не обсуждается, сообщил «Ведомостям» близкий к организации источник. «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», – отметил он. Еще один источник, знакомый с планами «Тинькофф», добавил, что в банке пока не видят такой необходимости. Представитель банка не ответил на запрос «Ведомостей».