Кредитование граждан в октябре рухнуло после пяти месяцев роста

Ипотека, которая в сентябре была главным драйвером роста, в октябре потянула вниз весь рынок: выдачи новых кредитов упали на 12,76% относительно сентября до 454,1 млрд руб., а их количество сократилось на 4,74%, составив 130 500 шт. Снизился и средний размер ипотечного займа – до 3,48 млн против 3,8 млн руб. в сентябре. В годовом выражении выдачи упали, хотя до этого росли два месяца подряд: падение составило 10,24% относительно октября 2021 г., тогда как в августе рост объема был 3,55%, в сентябре – 7,96%.