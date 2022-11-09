Кредитование граждан в октябре рухнуло после пяти месяцев роста

Кредитование граждан в октябре рухнуло после пяти месяцев ростаНо в ноябре активность заемщиков выросла, и банки надеются на сохранение тенденции до конца года
На фоне частичной мобилизации кредитование граждан по итогам октября упало после пяти месяцев восстановления – относительно сентября выдачи снизились на 7,27% до 1,043 трлн руб., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Суммарно за январь – октябрь 2022 г. банки выдали на 29% меньше кредитов, чем год назад, – 8,2 трлн против 11,5 трлн руб.
Ипотека, которая в сентябре была главным драйвером роста, в октябре потянула вниз весь рынок: выдачи новых кредитов упали на 12,76% относительно сентября до 454,1 млрд руб., а их количество сократилось на 4,74%, составив 130 500 шт. Снизился и средний размер ипотечного займа – до 3,48 млн против 3,8 млн руб. в сентябре. В годовом выражении выдачи упали, хотя до этого росли два месяца подряд: падение составило 10,24% относительно октября 2021 г., тогда как в августе рост объема был 3,55%, в сентябре – 7,96%.
Сегмент необеспеченного кредитования в октябре вновь стал крупнейшим по выдачам, после того как в сентябре уступил это место ипотеке. Банки выдали почти 2,16 млн ссуд наличными на сумму 491,5 млрд руб., что выше результатов сентября по количеству на 7,78%, но ниже по объему на 4,32%. Средняя сумма займа уменьшилась на 11,23% и составила 227 700 руб. К октябрю прошлого года сегмент упал на 15,85% по выдачам, но вырос на 15,86% по количеству.