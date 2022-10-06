Кредиты населению без учета ипотеки в сентябре сократились после всплеска в августе

Объемы POS-кредитования (кредиты в точке продаж) снизились на 1,7% (28,7 млрд руб.), но незначительно выросло их количество – на 1,05%, с 1,08 млн штук до 1,09 млн. По сравнению с сентябрем 2021 г. сумма выданных POS-кредитов упала почти на 20%, хотя количество, наоборот, выросло на 46%. В то же время средний чек по POS-кредитованию после двухмесячного росла упал на 2,7% – с 27 000 руб. в августе до 26 200 руб. в сентябре.