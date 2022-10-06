Кредиты населению без учета ипотеки в сентябре сократились после всплеска в августе

Кредиты населению без учета ипотеки в сентябре сократились после всплеска в августеРынок займов на покупку жилья продолжил рост
Темпы кредитования граждан в сентябре упали: банки выдали займов на сумму 1,13 трлн руб., что на 3,9% больше августа, когда показатель вырос на 27,2% относительно июля (1,09 трлн руб.). Единственным драйвером рынка стала ипотека: без учета кредитов на покупку жилья объем полученных населением займов упал бы почти на 4% – 609,7 млрд руб. В августе тот же показатель вырос на 23% – до 633,3 млрд руб. относительно июля.
Тем не менее сумма в 1,13 трлн стала рекордной для всего 2022 г., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале, тогда банки выдали населению 1,09 трлн руб., но примерно аналогичные показатели зафиксированы в августе.
Выдачи ипотеки в сентябре составили 525,3 млрд руб., что выше августа на 14,3%, их количество достигло 141 300 штук (16,8% до). Выдачи выросли даже относительно прошлого года – на 9%, но в количественном выражении снизились на 10%. Это происходит из-за роста среднего чека: он составил 3,7 млн руб., что хоть и на 2,2% меньше августа, но на 21% выше сентября 2021 г.
В сегменте кредитов наличными – втором крупнейшем после ипотеки – банки выдали на 518 млрд руб. в количестве чуть более 2 млн, что ниже результатов августа соответственно на 3% и 5%. Но средняя сумма необеспеченного кредита при этом выросла на 2%, составив 254 900 руб. К сентябрю прошлого года сегмент упал на 18,15% по размеру и вырос на 2,09% по количеству.
Автокредитов банки выдали на 62,9 млрд руб. в количестве 51 600 – спад и по сумме, и по количеству относительно августа составил около 10%. По сравнению с прошлым годом сегмент упал как по выдачам, так и по количеству кредитов – на 36% и 33% соответственно.
Объемы POS-кредитования (кредиты в точке продаж) снизились на 1,7% (28,7 млрд руб.), но незначительно выросло их количество – на 1,05%, с 1,08 млн штук до 1,09 млн. По сравнению с сентябрем 2021 г. сумма выданных POS-кредитов упала почти на 20%, хотя количество, наоборот, выросло на 46%. В то же время средний чек по POS-кредитованию после двухмесячного росла упал на 2,7% – с 27 000 руб. в августе до 26 200 руб. в сентябре.
Выдачи розничных кредитов без учета ипотеки рухнули в марте из-за начавшегося кризиса и резкого роста ставок. Уже апреле на фоне быстрого снижения ключевой ставки кредитование начало восстанавливаться и в августе по размерам выдач вышло на уровень докризисного февраля. Ипотека падала в апреле и мае, начав восстанавливаться в июне, – в августе сегмент приблизился к докризисным значениям.
На динамике кредитования в этом году продолжает негативно сказываться снижение реальных доходов населения, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В июне - августе наблюдалась реализация отложенного спроса, что и привело к резкому улучшению темпов выдач, считает он. В сентябре влияние этого фактора снизилось, что и привело к некоторому падению объемов.
По ипотеке, скорее всего, выдачи выросли по ранее одобренным заявкам, полагает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Падение по остальным кредитам отражает осторожность людей к решению взять новый заем и отказ покупать дорогостоящие товары на фоне событий с частичной мобилизацией, полагает она. Ряд граждан могли просто отказаться от уже одобренного кредита, другим заемщикам могли отказать банки, отмечает Доронкин.
При этом для сентября в целом характерно снижение потребления после летних месяцев, что также оказывает влияние на объемы выдач кредитов, добавляет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Если посмотреть на исторические данные, то объем выдач за сентябрь всегда примерно равен или ниже значений августа, согласен проектный лидер Frank RG Артем Мосин: в последний месяц лета население более активно кредитуется перед новым рабочим и школьным сезоном.
На выдачи автокредитов влияет общее исчерпание возможностей автодилеров предлагать продукцию по приемлемым ценам из-за снижения поставок из-за рубежа, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.