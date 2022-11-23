Прибыль TCS Group снизилась в 2,8 раза в III квартале

Прибыль TCS Group снизилась в 2,8 раза в III кварталеНа нее повлиял рост стоимости фондирования и консервативный подход к резервам
Чистая прибыль группы TCS Group (владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхование», мобильным оператором, «Тинькофф инвестиции» и проч.) в III квартале составила 5,9 млрд руб., снизившись в 2,8 раза относительно того же периода год назад, следует из сообщения компании на Лондонской бирже. За январь-сентябрь финансовый результат группы достиг 10,1 млрд руб. – это в 4,6 раза меньше показателя 2021 г. После начала спецоперации «Тинькофф» еще не раскрывала абсолютные значения своих квартальных результатов.
Падение прибыли в группе объясняют главным образом ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к созданию резервов. «Тинькофф» продолжает значительно поддерживать ликвидность и буферы капитала (абсолютные показатели не раскрываются), что позволит группе в дальнейшем «адаптироваться к меняющимся условиям и использовать возможности роста по мере их появления», говорится в сообщении.
На фоне публикации отчетности расписки TCS Group на Московской бирже теряют 2%, тогда как рынок растет на 0,10%.
У «Тинькофф» значительно выросли операционные расходы: в III квартале они составили 34,1 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Такой рост в группе объясняют «постоянными инвестициями» в IT-специалистов и инфраструктуру для поддержания растущей линейки продуктов и клиентской базы.
Число клиентов «Тинькофф» в III квартале достигло 26,3 млн и выросло на 42% год к году и на 8% относительно II квартала 2022 г., количество активных составило 18,2 млн (+43%, +6% соответственно).
Чистый процентный доход группы в III квартале вырос в годовом выражении на 5% до 36,7 млрд руб. За 9 месяцев показатель прирос на 6% (103,1 млрд руб.). Процентные доходы группы повысились в III квартале на 19% в годовом исчислении до 50,9 млрд руб., что было обусловлено более высокой базой кредитного портфеля, увеличившегося в 2021 г., ростом числа клиентов и расширением продуктовой линейки. Расходы выросли сильнее – на 82% в годовом исчислении до 13,2 млрд руб. из-за заметного роста стоимости привлечения денег на фоне резкого изменения денежно-кредитных условий.
Чистый комиссионный доход составил 18,7 млрд руб., увеличившись в III квартале на 54%, а за январь-сентябрь показатель вырос в 2 раза до 64,5 млрд руб. Комиссионные доходы (+24% в III квартале) росли быстрее, чем расходы (+12%), за счет роста розничного бизнеса и направления МСБ с одной стороны, и снижением стоимости обслуживания банковских карт – с другой.
Чистая процентная маржа в III квартале снизилась на «процентные пункты» в годовом выражении, главным образом за счет повышенных затрат на фондирование и более ликвидного состава баланса.
При этом кредитный портфель за III квартал по сравнению с предыдущим не вырос, оставаясь на уровне 584 млрд руб., а с начала года показатель снизился на 4%. Клиентские средства за квартал снизились на 2% до 961 млрд руб., но с начала года выросли на те же 2%.
Стоимость риска (CoR) существенно выросла в годовом исчислении за девять месяцев из-за консервативного отчисления в резервы, в том числе макронадбавки. Показатель CoR близок к «долгосрочному среднему уровню около 10%».
Свои финансовые результаты впервые после начала спецоперации раскрыл Сбербанк: за январь – октябрь банк заработал 50 млрд руб. Выйти в плюс удалось за счет октября, по итогам которого Сбербанк поднялся на докризисный уровень и получил 122,8 млрд руб. чистой прибыли, – это на 12% больше показателя 2021 г. ВТБ все еще не раскрывает свои итоги, но за 10 месяцев результат банка отрицательный, признал его предправления Андрей Костин.