Прибыль TCS Group снизилась в 2,8 раза в III квартале

При этом кредитный портфель за III квартал по сравнению с предыдущим не вырос, оставаясь на уровне 584 млрд руб., а с начала года показатель снизился на 4%. Клиентские средства за квартал снизились на 2% до 961 млрд руб., но с начала года выросли на те же 2%.