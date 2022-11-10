В «Тинькофф» подтвердили отсутствие намерений сменить название

В «Тинькофф» подтвердили отсутствие намерений сменить названиеБанк в свое время заплатил Олегу Тинькову за бренд «крупную сумму», сказал его руководитель
Необходимости менять названия у «Тинькофф банка» нет, заявил журналистам в кулуарах форума Finopolis предправления банка Станислав Близнюк, передает корреспондент «Ведомостей». С апреля (тогда в группе заявили о намерении сменить название. — «Ведомости») многое поменялось, признал банкир.
«Бренд «Тинькофф» — сильный, клиентам он понятен», - сказал Близнюк. «Сейчас есть много других вопросов, которые требуют внимания», — уточнил он.
По словам Близнюка, бренд принадлежит банку и он имеет на него все права. И за этот бренд в свое время «Тинькофф» заплатил достаточно «крупную сумму» его основателю Олегу Тинькову, рассказал Близнюк. «Как ты можешь что-то оспорить, когда ты что-то продал?» — иронизировал он.
Но провести ребрендинг «Тинькофф» все же планирует, отменил Близнюк. По его словам, за последние 10 лет банк проводил ребрендинг три раза, что является нормой: бренд должен развиваться в соответствии с трендами.
«Ребрендинг мы планируем, что-то сделаем. Но надо понимать, что эта область широкая — кто-то где-то точку поставил, а кто-то все цвета и слова переделал. Поэтому вопрос, какие именно элементы бренда будут меняться, дискуссионный», — резюмировал Близнюк.
Бренд банка «Тинькофф» стоил в 2021 г. $451 млн по оценке международного агентства Brand Finance.
О том, что «Тинькофф» не намерен отказываться от своего названия, ранее писали «Ведомости».
Вопрос вновь стал актуальным после того, как Тиньков, который весной продал «Интерросу» Владимира Потанина свою долю в материнской компании «Тинькофф», сделал множество заявлений о намерении забрать имя банка. При этом бизнесмен сам признавал, что права на бренд принадлежат «Тинькофф», но он попытается эту ситуацию «сломать юридически» и запретит его использовать.
Но претензии Тинькова к банку по поводу изъятия бренда – это продолжение риторики на тему отстранения от всего российского, а не реальные притязания, отмечал основатель и президент коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов. Бенефициар такой кризисной коммуникационной ситуации – сам Тиньков, полагает Солопов: это может быть связано с желанием избежать ареста активов за рубежом и получить возможность спокойно ими пользоваться.