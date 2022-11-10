В «Тинькофф» подтвердили отсутствие намерений сменить название

Вопрос вновь стал актуальным после того, как Тиньков, который весной продал «Интерросу» Владимира Потанина свою долю в материнской компании «Тинькофф», сделал множество заявлений о намерении забрать имя банка. При этом бизнесмен сам признавал, что права на бренд принадлежат «Тинькофф», но он попытается эту ситуацию «сломать юридически» и запретит его использовать.