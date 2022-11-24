Спрос банков на госдолг продолжает оставаться высоким

Министерство финансов в среду, 23 ноября, в очередной раз успешно разместило госдолг. В ходе трех аукционов ведомство заняло 166,71 млрд руб. при спросе почти 670 млрд. С учетом этого размещения министерство в текущем году привлекло уже более 1,5 трлн руб. Это пока еще значительно меньше итогов 2021 (2,6 трлн руб.) и 2020 (5,3 трлн руб.) гг., но с марта по сентябрь размещения не проводились.