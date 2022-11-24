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Спрос банков на госдолг продолжает оставаться высоким

Но активное размещение ОФЗ с переменным купоном может нагрузить бюджет, предупреждают эксперты
Михаил Кузнецов
В преддверии прогнозируемого расширения дефицита бюджета с конца 2022 г. Минфин вышел на локальный рынок долга с измененной тактикой / Максим Стулов / Ведомости

Спрос на госдолг Минфина продолжает оставаться ажиотажным, а основными его покупателями являются банки. Именно поэтому наибольший интерес для них представляют ОФЗ с переменным купоном – они являются страховкой от процентного риска, но могут нагрузить бюджет при движении ставок

Министерство финансов в среду, 23 ноября, в очередной раз успешно разместило госдолг. В ходе трех аукционов ведомство заняло 166,71 млрд руб. при спросе почти 670 млрд. С учетом этого размещения министерство в текущем году привлекло уже более 1,5 трлн руб. Это пока еще значительно меньше итогов 2021 (2,6 трлн руб.) и 2020 (5,3 трлн руб.) гг., но с марта по сентябрь размещения не проводились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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