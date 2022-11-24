Спрос банков на госдолг продолжает оставаться высоким

Спрос банков на госдолг продолжает оставаться высокимНо активное размещение ОФЗ с переменным купоном может нагрузить бюджет, предупреждают эксперты
Спрос на госдолг Минфина продолжает оставаться ажиотажным, а основными его покупателями являются банки. Именно поэтому наибольший интерес для них представляют ОФЗ с переменным купоном – они являются страховкой от процентного риска, но могут нагрузить бюджет при движении ставок
Министерство финансов в среду, 23 ноября, в очередной раз успешно разместило госдолг. В ходе трех аукционов ведомство заняло 166,71 млрд руб. при спросе почти 670 млрд. С учетом этого размещения министерство в текущем году привлекло уже более 1,5 трлн руб. Это пока еще значительно меньше итогов 2021 (2,6 трлн руб.) и 2020 (5,3 трлн руб.) гг., но с марта по сентябрь размещения не проводились.
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