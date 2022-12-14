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Минфин предложил объединить ОМС и ДМС

Это повысит доступность медпомощи и обеспечит единый контроль качества
Софья Шелудченко Дмитрий Гринкевич
Агентство «Москва»

Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования, следует из презентации ведомства (есть у «Ведомостей»). Представитель министерства подтвердил, что эта инициатива рассматривается. Он уточнил, что она еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Минфин обсуждает инициативу с рынком, заявил «Ведомостям» представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По его словам, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник в ВСС, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

Министерство здравоохранения пока не получало соответствующих предложений, сообщил его представитель. В ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных