Минфин предложил объединить ОМС и ДМС

Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования, следует из презентации ведомства (есть у «Ведомостей»). Представитель министерства подтвердил, что эта инициатива рассматривается. Он уточнил, что она еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Минфин обсуждает инициативу с рынком, заявил «Ведомостям» представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По его словам, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник в ВСС, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.