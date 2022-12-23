История «Открытия» подходит к концу

Еще пять лет назад, в августе 2017 г., «ФК Открытие» был частным, а его бенефициар Вадим Беляев собирался приобрести «Росгосстрах» и сделать из группы крупнейший негосударственный финансовый институт. «Росгосстрах» купили, но через четыре дня уже вместе со страховщиком ЦБ забрал «Открытие» на санацию и стал его собственником. Беляев покинул Россию, и теперь регулятор с ним судится, пытаясь вернуть потраченные на санацию средства.