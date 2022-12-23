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История «Открытия» подходит к концу

За 340 млрд рублей ВТБ получит прибыльный банк с чистым балансом, у ЦБ останется только «Траст», а бренд «Открытия» исчезнет
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Одну из крупнейших сделок на рынке M&A предправления ВТБ Андрей Костин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина закроют до 31 декабря / Михаил Джапаридзе / ТАСС

История некогда крупнейшего частного банка «ФК Открытие» постепенно подходит к завершению. ЦБ объявил 22 декабря о его продаже ВТБ за 340 млрд руб. «Открытие» просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет, говорил предправления ВТБ Андрей Костин в ноябре.

Еще пять лет назад, в августе 2017 г., «ФК Открытие» был частным, а его бенефициар Вадим Беляев собирался приобрести «Росгосстрах» и сделать из группы крупнейший негосударственный финансовый институт. «Росгосстрах» купили, но через четыре дня уже вместе со страховщиком ЦБ забрал «Открытие» на санацию и стал его собственником. Беляев покинул Россию, и теперь регулятор с ним судится, пытаясь вернуть потраченные на санацию средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных