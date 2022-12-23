История «Открытия» подходит к концу

История «Открытия» подходит к концуЗа 340 млрд рублей ВТБ получит прибыльный банк с чистым балансом, у ЦБ останется только «Траст», а бренд «Открытия» исчезнет
История некогда крупнейшего частного банка «ФК Открытие» постепенно подходит к завершению. ЦБ объявил 22 декабря о его продаже ВТБ за 340 млрд руб. «Открытие» просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет, говорил предправления ВТБ Андрей Костин в ноябре.
Еще пять лет назад, в августе 2017 г., «ФК Открытие» был частным, а его бенефициар Вадим Беляев собирался приобрести «Росгосстрах» и сделать из группы крупнейший негосударственный финансовый институт. «Росгосстрах» купили, но через четыре дня уже вместе со страховщиком ЦБ забрал «Открытие» на санацию и стал его собственником. Беляев покинул Россию, и теперь регулятор с ним судится, пытаясь вернуть потраченные на санацию средства.
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