Кредитование граждан в январе упало почти на 40%Несмотря на сезонный спад в первый месяц года, до уровня января 2022 г. рынок не восстановился
Кредитование граждан в первый месяц года традиционно рухнуло после высоких показателей декабря: по итогам января выдачи упали на 38,6% до 845 млрд руб., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). В годовом выражении кредитование сжалось на 7,1%.
Падение выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме автокредитов. Январь стал первым месяцем за весь период наблюдения (с 2014 г.), в котором этот сегмент показал рост по сравнению с декабрем: банки выдали 59 900 кредитов (+8%) на 74,1 млрд руб. (+1,46%). Но в годовом выражении размеры кредитования снизились на 5,89%.
Драйвером выдач могла выступить перезапущенная в начале года льготная программа и появление новых брендов, полагает аналитик Frank RG Ксения Ларикова. Сегмент автокредитования растет из-за повышенного спроса на машины с одновременным их дефицитом из-за санкций и ростом цен, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Кредиты используются, чтобы купить хоть что-то в условиях нехватки собственных средств, добавляет эксперт.
В два раза упала ипотека: банки предоставили 81 300 кредитов на 284,3 млрд руб., что на 59,5% ниже декабря по размерам и на 54% – по количеству. Снизился и средний размер ипотечного займа — 3,5 млн против почти 4 млн руб. В годовом выражении выдачи упали на 13,5%. В декабре 2022 г. российские банки установили рекорд по размеру выданной ипотеки, предоставив гражданам 702,1 млрд руб. кредитов.
Снижение результатов ипотечного кредитования в январе может быть связано с решением правительства продлить программу льготной ипотеки, но с повышенной до 8% ставкой, а также прошедшим ажиотажем, который пришелся на декабрь, отмечает Ларикова.
Сегмент необеспеченного кредитования в первый месяц года упал не так сильно: банки выдали почти 2,19 млн ссуд (-10,5%) на 452,7 млрд руб. (-18,3%). Благодаря этому сегмент вновь стал крупнейшим по выдачам, после того как в декабре уступил место ипотеке. Средняя сумма займа уменьшилась на 8,7% и составила 206 800 руб. К январю прошлого года сегмент упал на 3,22% по выдачам, но вырос на 27,7% по количеству.
В точках продаж (POS-кредитование) банки выдали более 1,3 млн (-30%) кредитов на 33,7 млрд руб. (-28%). По сравнению с январем 2022 г. сумма уменьшилась на 1,55%, но количество выросло на 70,6%. Средний чек по POS-кредитованию после падения с октября 2022 г. опять показал рост – на 2,8% до 25 300 руб.
В январе объем выдач традиционно ниже уровня предыдущего месяца, что обусловлено сезонностью и окончанием новогодних праздников, поясняет Ларикова. Но при этом выдачи января оказались на 7,1% ниже объемов января 2022 г., что указывает на то, что рынок не восстановился в полной мере, отмечает аналитик. С этим согласен и Путиловский: оживлению помешали экономическая неопределенность и, возможно, частичная мобилизация.
Восстановление рынка будет зависеть от положения в экономике и займет от года и выше, полагает эксперт.