Кредитование граждан в январе упало почти на 40%

Сегмент необеспеченного кредитования в первый месяц года упал не так сильно: банки выдали почти 2,19 млн ссуд (-10,5%) на 452,7 млрд руб. (-18,3%). Благодаря этому сегмент вновь стал крупнейшим по выдачам, после того как в декабре уступил место ипотеке. Средняя сумма займа уменьшилась на 8,7% и составила 206 800 руб. К январю прошлого года сегмент упал на 3,22% по выдачам, но вырос на 27,7% по количеству.