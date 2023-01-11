В декабре банки выдали рекордный объем ипотеки

В совокупности драйвером общих объемов выдач в декабре стало ипотечное кредитование, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. По его словам, высокие результаты конца года обусловлены сезонностью. В декабре население старается закрыть вопрос о приобретении жилья, чтобы встретить новый год в новом доме, отмечает он. К тому же под конец года банки и застройщики предлагают новогодние акционные предложения, в рамках которых дают скидки на покупку недвижимости. Второй фактор, повлиявший на рекордные выдачи ипотечных кредитов, — неопределенность с программами льготной ипотеки. Опасения, что льготная ипотека не будет продлена, дополнительно стимулировали население взять кредит на жилье до конца года, поясняет Мосин.