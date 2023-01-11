В декабре банки выдали рекордный объем ипотеки

В декабре банки выдали рекордный объем ипотекиБлагодаря этому сегменту рынок незначительно отстал от рекордного 2021 года
В декабре банки выдали рекордную сумму ипотечных кредитов — 701,3 млрд руб., что почти вдвое больше ноября и на 7,82% — декабря 2021 г., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Это максимальное значение за все время исследований. Количество кредитов выросло на 37,14% до 177 900 штук по сравнению с ноябрем 2022 г. Увеличился и средний чек одного займа — в декабре он составил 3,94 млн руб., что на 7,36% больше показателей ноября.
Но общие значения за весь минувший год меньше рекордного 2021 г., когда выдачи ипотеки достигли 5,7 трлн руб. — в 2022 г. банки выдали на 15,8% меньше, 4,85 трлн руб.
За целый 2022 г. банки выдали кредитов на 10,7 трлн руб., что на 24,6% меньше 2021 г.
Благодаря ипотечному рекорду в декабре весь рынок кредитования вырос на 22,7% относительно ноября — до 1,378 трлн руб. В годовом выражении он отстал от значений декабря 2021 г. всего на 0,5%.
Темпы кредитования в декабре замедлились во всех сегментах, кроме ипотеки. Кредиты наличными показали незначительный рост: в декабре их размер достиг 558,1 млрд руб. (+3,9% относительно ноября), а количество – 2,44 млн штук (+8,2%). Но средний чек в декабре оказался на 4% меньше и составил 228 400 руб. В годовом выражении сегмент упал на 5,21% по размеру, но вырос на 21,5% по количеству.
Автокредитов банки выдали 58 100 штук (+1,7%) на 72,1 млрд руб. (+7,6%). Относительно прошлого года автокредитование упало в среднем на 27,7% и по выдачам, и по количеству.
Рост POS-кредитования замедлился до 9,6% (46,9 млрд руб.), но общее количество выросло на 32,13% — с 1,46 млн штук в ноябре до 1,93 млн штук в декабре. В годовом выражении сумма выданных POS-кредитов оказалась больше почти на 1%, а количество выросло на 91,8%. В то же время средний чек по POS-кредитованию после небольшого роста в ноябре упал на 17% – с 29 300 руб. до 24 300 руб.
В совокупности драйвером общих объемов выдач в декабре стало ипотечное кредитование, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. По его словам, высокие результаты конца года обусловлены сезонностью. В декабре население старается закрыть вопрос о приобретении жилья, чтобы встретить новый год в новом доме, отмечает он. К тому же под конец года банки и застройщики предлагают новогодние акционные предложения, в рамках которых дают скидки на покупку недвижимости. Второй фактор, повлиявший на рекордные выдачи ипотечных кредитов, — неопределенность с программами льготной ипотеки. Опасения, что льготная ипотека не будет продлена, дополнительно стимулировали население взять кредит на жилье до конца года, поясняет Мосин.