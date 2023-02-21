Фондовый рынок умеренно отреагировал на послание президента

Акции компаний нефтегазового сектора и крупнейших российских банков росли первыми, отмечает Шульгин. Слухи вокруг десятого пакета санкций ЕС не предполагают, что нефтегазовый сектор подпадет под более жесткие ограничения, объясняет эксперт, а глава Минфина Антон Силуанов ранее подчеркивал, что обсуждаемый добровольный взнос крупного бизнеса в пользу государства не касается компаний из нефтегазового сектора. Сбербанк и ВТБ уже давно находятся под наиболее жесткими санкциями Запада, поэтому новые ограничения вряд ли негативно повлияют на них, но зато могут негативно сказаться на бизнесе их конкурентов, резюмировал Шульгин.