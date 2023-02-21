Фондовый рынок умеренно отреагировал на послание президента

Фондовый рынок умеренно отреагировал на послание президентаБольше всех росли акции девелоперов и технологических компаний
Фондовый рынок умеренно отреагировал на выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля. После начала послания рост индекса Мосбиржи в моменте составлял 2%. По окончании речи бенчмарк российского фондового рынка скорректировался до 1,3%.
Доллар окреп на 16 коп. до 74,66 руб., евро и юань, наоборот, ослабли – на 19 коп. до 79,45 руб. и на 5 коп. до 10,823 руб. соответственно.
В лидерах роста оказались бумаги Ozon (4,02%), Polymetal (3,87%), префы Сбербанка (2,94%), акции ПИК (2,83%) и расписки VK (2,67%). Ни одна из бумаг индекса Мосбиржи не потеряла в стоимости.
Реакция на послание умеренно позитивная из-за отсутствия геополитических неожиданностей, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Несмотря на некоторую нервозность рынка перед посланием, инвесторы не увидели в речи президента острых, неожиданных для рынка заявлений с явно выраженным негативным характером, соглашается аналитик по российским акциям УК «Ингосстрах-инвестиции» Анна Михайлова. Прозвучала довольно нейтральная речь, поэтому какое-то существенное влияние на рынок она вряд ли окажет, добавляет директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.
Важным аспектом позитивной динамики стала высокая доля розничных инвесторов в торгах на рынке акций (сейчас она около 80%), которая формировала повышенную эмоциональность на заявления президента, отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин.
В отдельных секторах и бумагах наблюдается реакция на конкретные заявления, отмечает Короев. В частности, росли акции девелоперов на инициативе о льготной программе аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, приводит пример эксперт. Бумаги «Самолета» росли в моменте на 6,3%, ПИК и «Эталона» – на 4,6%. Акции Positive Technologies отреагировали ускорением роста (+7,1% в моменте), обращает внимание Короев: президент предложил распространить льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование, объяснил эксперт.
Михайлова обращает внимание на то, что на основе тезисов выступления президента существенный рост показали акции авиастроительной корпорации «Иркут» (+16,5%) и научно-производственного объединения «Наука» (+11,1%). Акции «Сбера» продолжили рост (+3,3%), который начался ранее с комментария предправления банка Германа Грефа по вероятности возвращения к дивидендным выплатам по итогам 2022 г., добавила эксперт.
Акции компаний нефтегазового сектора и крупнейших российских банков росли первыми, отмечает Шульгин. Слухи вокруг десятого пакета санкций ЕС не предполагают, что нефтегазовый сектор подпадет под более жесткие ограничения, объясняет эксперт, а глава Минфина Антон Силуанов ранее подчеркивал, что обсуждаемый добровольный взнос крупного бизнеса в пользу государства не касается компаний из нефтегазового сектора. Сбербанк и ВТБ уже давно находятся под наиболее жесткими санкциями Запада, поэтому новые ограничения вряд ли негативно повлияют на них, но зато могут негативно сказаться на бизнесе их конкурентов, резюмировал Шульгин.
Некоторую напряженность в конце речи внесли тезисы Путина о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовности к обеспечению ядерных испытаний, отметила Михайлова. Также она обратила внимание на заявление президента о необходимости поддержать размещения акций на внутреннем рынке, в том числе за счет обеспечения налоговых льгот.
Цыганов считает, что между строк президент отправил сообщение российскому бизнесу о переводе всех своих холдинговых компаний в Россию. Западные юрисдикции только казались «тихой гаванью», объясняет эксперт, поэтому бизнесу необходимо принять решение о переводе активов в Россию. В целом это позитивный момент для рынка, резюмировал Цыганов.
Ранее «Ведомости» писали, что Российский союз промышленников и предпринимателей предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. Из-за санкций конечные собственники российского бизнеса потеряли возможность реализовывать свои права на его управление, объяснял президент объединения Александр Шохин.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию». По его словам, цель экономических санкций – «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри. Но российская экономика преодолела риски, сейчас власти знают, что нужно делать «для уверенного поступательного развития России».