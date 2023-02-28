Активность российских майнеров в 2022 году затормозилась

Важная российская проблема – это правовая неопределенность в том числе в отношении майнинга, говорит управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Закон по нему так и не принят, а органы власти не дают разъяснений, которых может быть достаточно без отдельного закона, отмечает адвокат. Из-за этого на рынке формируется официальное отсутствие институционалов как инвесторов. В качестве примера Аграновская приводит «Газпромнефть», которая не может подписать с майнерами соглашение об использовании электроэнергии, высвобождаемой при сжигании газа именно из-за этого.