Активность российских майнеров в 2022 году затормозилась

Активность российских майнеров в 2022 году затормозиласьИх энергопотребление оказалось меньше прогнозного, оценили в Минэнерго
Российские майнеры в 2022 г. стали меньше майнить, следует из статистики Министерства энергетики. Доля майнеров криптовалют в потреблении электроэнергии России в 2022 г. составила 0,6-0,8%, рассказал «Ведомостям» заместитель министра Павел Сниккарс. В декабре прошлого года он прогнозировал увеличение доли майнеров с 1% в 2021 г. до 1,5-2% в 2022 г.
Вице-премьер Александр Новак (курирует ТЭК) в январе 2023 г. оценил рост энергопотребления в России в 2022 г. в 1,5% год к году. По данным Минэнерго РФ, спрос на электроэнергию в стране в 2021 г. вырос на 5,4% до 1,107 трлн кВт\ч, Согласно оценке Новака, в 2022 г. потребление РФ составило 1,124 трлн кВт\ч. На долю майнеров тем самым пришлось от 6,7 млрд до 9 млрд кВт\ч.
Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) оценивает мощность, потребляемую майнерами, в 2,5 ГВт. Это около 1,5% даже от рекордной загрузки мощности, достигнутой, по данным «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер Единой энергосистемы), 10 января 2023 г. Тогда ЕЭС (то есть без учета изолированных энергорайонов) потребовалось 163,52 ГВт. Ранее РАКИБ оценивала, что на начало 2022 г. майнеры в России использовали около 1,2 ГВт.
Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников объяснил «Ведомостям», что ассоциация старается учитываться примерную долю «серых» майнеров, в то время как Минэнерго сосредоточено на «более-менее легальных» участниках рынка.
Слишком много препятствий
Прогноз Минэнерго вполне мог состояться, если бы не сильное падение биткоина в июне и ноябре, которое спровоцировало многих майнеров уйти с рынка, предполагает Бражников. В 2022 г. стоимость основной криптовалюты упала на 65% до $16600. Но с начала 2023 г. тренд развернулся – с 1 января стоимость биткоина выросла на 45% и превысила $24000. Положительная динамика в неполные два месяца снова вернула майнерам рентабельность и желание работать, предполагает Бражников.
Доля майнеров снизилась из-за удорожания видеокарт, которые используются в основном энтузиастами. Затем возникли и сложности с их покупкой, поскольку флагманские производители в принципе ушли из России, полагает председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Например, в ноябре 2023 г. стало известно, что российский рынок покинула Nvidia.
Также снижению популярности майнинга способствовал колеблющийся и время от времени укрепляющий курс рубля, добавляет эксперт. Вряд ли в ближайшее время будет такое обесценивание национальной валюты, чтобы рублевая доходность майнеров взлетела более чем в два раза, как год назад, предположил Гаврилов.
Падение доли майнеров вызвано в основном тем, что они находятся в стадии модернизации – производят замену морально устаревшего оборудования, считает зампредседателя комиссии по вопросам майнинговой деятельности и технологии блокчейн Торгово-промышленной палаты и гендиректор EMCD Станислав Акулинкин. По его мнению, эта реструктуризация носит временный характер. Общемировая картина стоимости криптовалюты за последние несколько лет показывает стабильный рост, даже несмотря на внезапные падения курса биткоина, добавил эксперт.
Важная российская проблема – это правовая неопределенность в том числе в отношении майнинга, говорит управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Закон по нему так и не принят, а органы власти не дают разъяснений, которых может быть достаточно без отдельного закона, отмечает адвокат. Из-за этого на рынке формируется официальное отсутствие институционалов как инвесторов. В качестве примера Аграновская приводит «Газпромнефть», которая не может подписать с майнерами соглашение об использовании электроэнергии, высвобождаемой при сжигании газа именно из-за этого.
Восточносибирский хаб
Сниккарс обратил внимание, что в условиях отсутствия законодательного регулирования майнинга практически вся нагрузка от этой деятельности сосредоточилась в Иркутской, Бурятской и Забайкальской энергосистемах. Он добавил, что майнеры выбирают свободные для подключения к сетевой инфраструктуре мощности, что грозит поставить на длительную паузу проекты развития промышленных производств и масштабного жилищного строительства в регионах.
По данным Минэнерго, в прошлом году рост потребления электроэнергии в Иркутской области составил 8,6% (64,3 млрд кВт\ч, по оценке, приведенной в феврале 2023 г. губернатором региона Игорем Кобзевым). Это значительно превышает среднюю динамику потребления в единой энергетической системе России в 1,5%. Не менее половины прироста – это массовое открытие центров майнинга криптовалют, утверждает Сниккарс.
Взрывной рост потребления в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири привел к тому, что допустимые параметры ее функционирования обеспечиваются за счет корректировки плановой ремонтной кампании на объектах сетей и генерации в осенне-зимний период, утверждает Сниккарс. А любое технологическое присоединение невозможно без реализации долгосрочных программ строительства протяженных сетей 500 кВ с севера Иркутской области или генерирующих объектов в ОЭС Сибири, объяснил замминистра.
На примере юго-восточной части ОЭС Сибири, в которую входят Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский энергорайоны Иркутской области, а также южные части Республики Бурятия и Забайкальского края очевидно, что существующие ранее профициты генерирующей мощности и пропускной способности сетей для новых подключений оказались исчерпаны, сказал «Ведомостям» предправления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий. До 2028 г., исходя из заключенных договоров на техприсоединение новых потребителей, в компании прогнозируют необходимость новой генерации в южных частях республики Бурятия и Забайкальского края. По оценкам «Системного оператора ЕЭС», это не менее 690 МВт. Вариант развития сетевой инфраструктуры без строительства генерации не является оптимальным, резюмировал Опадчий.
Что делать дальше
Проблему нехватки электроэнергии в Восточной Сибири Бражников считает преувеличенной. Если бы не майнеры, эти излишки были бы невостребованными, объясняет он, теперь же они используют практически всю «лишнюю» энергию и подталкивают власти развивать регион еще активнее.
Власти Иркутской области оценивали ситуацию иначе. Еще в сентябре 2021 г. Кобзев писал Новаку о резком росте энергопотребления подпольных майнеров криптовалюты. По оценке иркутского губернатора, в 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе должно было превысить уровень предыдущего года на 159%. В последние четыре года население региона в среднем потребляло 5,9 млрд кВт\ч, а только за первое полугодие 2021 г. – 4,7 млрд кВт\ч, сообщал Кобзев («Ведомости» писали об этом 13 октября 2021 г.).
Проблема заключалась в том, что майнеры обычно подключаются по дотируемым тарифам для населения, которые в Иркутской области самые низкие с России. Это приводит к росту доли потребления населения, перекосам в тарифной системе и к убыткам для энергокомпаний, которые в итоге должны перекладываться на промышленных потребителей.
Российская энергосистема имеет существенный профицит по сравнению с Европой, отмечает Акулинкин, а розничный тариф на электроэнергию в Восточной Сибири самый низкий в России. Там находятся крупнейшие гидроэлектростанции и производители энергии, а климат достаточно холодный, добавляет эксперт. Соответственно, возникает естественная концентрация майнеров, делает он вывод. Кроме того, большинство крупных майнеров давно работают законно, добавляет Аграновская, а модель их энергопотребления выгодна для производителей электроэнергии в силу ее стабильности.
Необходимость изменения нормативной базы федерального уровня в части подключения дата-центров и майнинговых ферм сохраняется, считает Опадчий. По его мнению, необходимо нормативное регулирование деятельности этого нового типа потребителей, упорядочение процесса майнинга и разработка механизмов, стимулирующих приход майнеров в регионы с достаточными резервами генерации и сетей. Добычу криптовалют путем майнинга в России нужно развивать, потому что запрет приведет к росту нелегальных майнинговых ферм, соглашается Гаврилов. Майнинговые фермы располагаются в частных квартирах и на дачных участках, добавляет депутат, но официальные майнеры являются участниками российской экономики и добросовестными налогоплательщиками.