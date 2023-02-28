Эксперты оценили в 15% долю России на рынке майнинга

Российские майнинговые компании в совокупности используют примерно 800 000 интегральных схем специального назначения (Application Specific Integrated Circuit, ASIC, машины для майнинга биткойна), мощность которых превышает 2,5 ГВт. Об этом говорят данные опроса 20 организаций, занимающихся майнингом, хостингом и дистрибуцией, проведенного Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) по просьбе «Ведомостей». В нем приняли участие крупнейшие игроки, участвующие в распространении партий схем ASIC от 30 000 шт. или располагающие дата-центрами от 20 МВт, уточнил исполнительный директор ассоциации Александр Бражников.