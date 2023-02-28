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Эксперты оценили в 15% долю России на рынке майнинга

При этом количество машин для «добычи» биткойна к 2024 году вырастет вдвое
Михаил Кузнецов
Инвесторы готовы вкладывать в майнинг больше только после подписания законопроекта и полного понимания законодательной базы / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские майнинговые компании в совокупности используют примерно 800 000 интегральных схем специального назначения (Application Specific Integrated Circuit, ASIC, машины для майнинга биткойна), мощность которых превышает 2,5 ГВт. Об этом говорят данные опроса 20 организаций, занимающихся майнингом, хостингом и дистрибуцией, проведенного Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) по просьбе «Ведомостей». В нем приняли участие крупнейшие игроки, участвующие в распространении партий схем ASIC от 30 000 шт. или располагающие дата-центрами от 20 МВт, уточнил исполнительный директор ассоциации Александр Бражников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных