Эксперты не увидели в крахе банков в США рисков для России

Более высокая цена на нефть в связи с ростом цен в США при прочих равных позитивна для российского экспорта и для номинального курса рубля, указывает Копейкин. Но надо понимать, что, несмотря на все ограничения на российские банки, с учетом масштабов отечественного экспорта Россия остается крайне зависимой от мировой конъюнктуры, добавляет он. В случае существенного замедления роста глобальной экономики и, соответственно, падения нефтяных цен это заметно отразится и на российской экономике, и на курсе рубля, отмечает он. А учитывая вышедшие 14 марта данные по американской инфляции, которые показали ускорение Core CPI пятый месяц подряд, ФРС может все же оказаться вынуждена 22 марта поднять ставку, и сценарий рецессии в Америке вполне может реализоваться, опасается эксперт.