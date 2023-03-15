Эксперты не увидели в крахе банков в США рисков для России

Эксперты не увидели в крахе банков в США рисков для РоссииПроизошеднее не окажет большого влияния на мировую экономику
Банкротство двух американских банков не несет угроз для экономики России, а компенсация ФРС потерь вкладчикам и замедление темпов повышения ставки могут привести к росту цен на нефть и подорожанию российских поставок. С другой стороны, накапливание системных рисков в финансовой системе США может замедлить мировой рост, что ударит по глобальному спросу на энергоносители. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Ведомостями».
10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, одного из основных кредиторов Кремниевой долины с фокусом на работу с технологическими стартапами. Это стало крупнейшим с 2008 г. крахом банка: SVB занимал 16-е место в США по размеру активов ($209 млрд). На следующий день в Нью-Йорке закрыли Signature Bank с активами $110 млрд, который активно работал на крипторынке. В начале марта о своей несостоятельности заявил небольшой в размерах сектора, но крупный для криптоиндустрии банк Silvergate.
Финансовые регуляторы США заявили, что депозиты в SVB и Signature Bank, даже не застрахованные, будут выплачены в полном объеме. Чтобы вернуть все эти вклады, регуляторы будут использовать средства фонда страхования вкладов FDIC, а минфин США предоставит финансовым институтам льготные кредиты в размере до $25 млрд на год под залог бумаг.
На фоне новостей о банкротствах SVB и Signature Bank стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE 13 марта упала ниже $79 за баррель впервые с 10 января. 15 марта падение продолжилось: цена Brent впервые с декабря 2021 г. опустилась ниже $75, подешевев на $2,8 (3,62%) до $74,65/барр. Курс доллара к рублю все эти дни также снижался: после уровня в 76,1 руб./$ на 10 марта он укрепился до 75,32 руб./$ по итогам торгов 14 марта. По состоянию на 16:00 15 марта один доллар стоил 75,88 руб.
Локальный взрыв
Сами пострадавшие финансовые институты не так велики, их совокупный объем активов не превышает и 2% ВВП США, при этом реальная «дыра» в банках, по имеющейся на данный момент публичной информации, гораздо меньше, оценивает первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин. Первоначальная реакция рынков (по более 30 бумагам региональных банков 13 марта приостанавливались торги) отражала опасения относительно сохранения денег компаний-вкладчиков банков, а главное – риски панического оттока вкладов из других финорганизаций, что могло привести к масштабному кризису в финансовой системе, отмечает он. Предпринятые шаги в значительной мере купировали оба риска – по факту, непосредственно пострадавшими окажутся лишь акционеры и держатели облигаций затронутых банков, резюмирует Копейкин.
Основным последствием сложившейся ситуации стала переоценка рисков для экономики, связанных с быстрым повышением учетной ставки, продолжает Копейкин: они оказались выше, чем ожидалось, и теперь участники рынка закладывают в свои решения ожидания менее жесткой политики ФРС. Еще неделю назад большинство инвесторов ждало повышения ставки ФРС на 0,5 п. п. на заседании 22 марта. Но на 15 марта, по данным CME FedWatch Tool, одна половина трейдеров ожидает повышения на 0,25 п. п., а а вторая – сохранение ставки на прежнем уровне 4,5–4,75%.
Только по итогам декабря прошлого года на депозитных счетах SVB находилось около $175,4 млрд. Подобные действия американских властей могут оказать сильный проинфляционный эффект, оценивает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. В феврале годовая инфляция составила 6% после 6,4% в январе. Базовая инфляция (Core CPI – без учета энергоноителей и продовольствия) снизилась не так сильно: до 5,5% с 5,6% в январе.
Сложившаяся ситуация в американской финансовой системе – это исключительно внутренняя проблема США, уверен главный аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев. Финансовый кризис 2008 г. дал американским регуляторам достаточно широкий опыт в решении подобных ситуаций на банковском рынке. В связи с этим можно ожидать, что именно эта ситуация не будет масштабно распространяться на другие страны, считает он. Даже если властям США не удастся полностью урегулировать ситуацию и о банкротстве объявят еще несколько десятков небольших американских банков, это не окажет большого влияния на мировую экономику, уверен эксперт: проблема лежит исключительно в финансовой сфере, а не в реальном секторе.
Так как российская финансовая система отключена от американских банков, кризисные явления не могут перейти к ней через западные финансовые инструменты, но они могут оказать влияние на сырьевые рынки, считает Тунев. Экономика России действительно вряд ли почувствует «заражение риском» от краха банков из-за того, что потоки нерезидентов играют минимальную роль на российском финансовом рынке, согласен экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Мы не увидим ликвидации их позиций на российском рынке для того, чтобы получить ликвидность и поддержать позиции на их собственных рынках, добавляет он.
Ударит ли по нефти
Возможный разгон американской инфляции из-за компенсаций вкладчикам вкупе с замедлением темпов ужесточения ДКП может привести к заметному росту цен на нефть в ближайшем будущем, отмечает Солнцев. Хотя справедливо и предположение, что в долгосрочной перспективе накапливание подобных кризисных явлений в финансовом секторе США может привести к общему снижению спроса в экономике и, как следствие, - к понижению нефтяных котировок. А это, безусловно, несколько ухудшит положение России, допускает эксперт.
Более устойчивым фактором, который будет сдерживать цены на нефть, станет сохранение высоких ставок в базовых валютах на длительный срок, а не проблемы отдельных банков, уверен Исаков. «До текущих событий мы прогнозировали средние цены на Brent в текущем году на уровне $80-85/барр. и сохраняем этот прогноз», – делится он. Российский ЦБ по российской нефти марки Urals, которая торгуется с дисконтом к Brent, недавно понизил прогноз с $70 до $55/барр. за 2023 г.
Более высокая цена на нефть в связи с ростом цен в США при прочих равных позитивна для российского экспорта и для номинального курса рубля, указывает Копейкин. Но надо понимать, что, несмотря на все ограничения на российские банки, с учетом масштабов отечественного экспорта Россия остается крайне зависимой от мировой конъюнктуры, добавляет он. В случае существенного замедления роста глобальной экономики и, соответственно, падения нефтяных цен это заметно отразится и на российской экономике, и на курсе рубля, отмечает он. А учитывая вышедшие 14 марта данные по американской инфляции, которые показали ускорение Core CPI пятый месяц подряд, ФРС может все же оказаться вынуждена 22 марта поднять ставку, и сценарий рецессии в Америке вполне может реализоваться, опасается эксперт.