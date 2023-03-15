Прибыль «Тинькофф» за год сократилась втрое

В IV квартале 2022 г. финансовое положение банка заметно улучшилось, так как ему за этот период удалось заработать около половины всей годовой прибыли, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова: подобная динамика внушает оптимизм, хотя в I квартале текущего года против банка были введены санкции, которые вновь могут привести к снижению прибыли. Кожухова считает, что по ходу года стоит ожидать адаптации TCS Group к введенным ограничениям, так же как это произошло ранее со Сбербанком и другими представителями отрасли. Теперь эти банки в еще большей степени зависят от состояния российской экономики и будут развиваться параллельно с активностью бизнеса и потребителей.