Прибыль «Тинькофф» за год сократилась втрое

Прибыль «Тинькофф» за год сократилась втроеОтчисления в резервы выросли в три раза, а средства клиентов превысили 1 трлн
TCS Group, куда входит «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции», раскрыла 15 марта финансовые результаты за 2022 г. Чистая прибыль группы сократилась за 2022 г. более чем втрое – с 63,37 млрд руб. до 20,8 млрд руб. Половину чистой прибыли группа заработала в IV квартале: ее размер составил 10,7 млрд руб., на 83% выше, чем в III квартале, следует из отчета.
Основная причина постепенного снижения прибыли на 67% – эскалация геополитической напряженности в России, говорится в релизе группы: она повлияла на экономическую и операционную среду и привела к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках и сворачиванию кредитования в I и II кварталах 2022 г.
Еще до выхода отчетности депозитарные расписки TCS Group на Мосбирже снижались в цене, а после публикации результатов падение усилилось: по итогам дня бумаги просели на 1,8%. Расписки повторяли динамику индекса Мосбиржи, который в среду 15 марта в основную сессию потерял 1,23%. С начала года бумаги TCS Group подешевели на 59%.
Как поработал «Тинькофф»
Рентабельность капитала по итогам 2022 г. составила 10,9%, при этом в IV квартале показатель достиг уровня 21,5%. Для сравнения, в 2021 г. возврат на капитал группы составлял 42,5%.
Чтобы отразить влияние макроэкономической неопределенности на кредитный портфель, TCS внесла изменения в модели резерва под ожидаемые кредитные потери, что привело к 15,1 млрд руб. дополнительных убытков. Группа утроила отчисления в резервы до 65,4 млрд с 21,7 млрд руб. в сравнении с 2021 г.
Резервы на возможные потери по ценным бумагам выросли с 10 млн до 2 млрд руб. Из отчетности следует, что убытки от переоценки вложений в деривативы достигли 8,5 млрд руб. (100 млн в 2021 г.), в драгоценные металлы – 3,8 млрд руб. (год назад вложений не было). При этом на курсовой разнице в 2022 г. группа заработала 5,3 млрд руб. против убытка в 866 млн руб. годом ранее.
Административные и прочие операционные расходы компании выросли в два раза — с 47,4 млрд руб. до 95,8 млрд руб. Рост в компании объяснили
увеличением оплаты труда персонала в результате расширения клиентской базы. Численность клиентов TCS увеличилась на 46% – с 20,8 млн до 28,9 млн.
Чистый процентный доход компании вырос на 8,6% до 143,97 млрд руб., тогда как в 2021 г. рост показателя был существенно выше – на 26,6% до 132,56 млрд руб. Замедление роста TCS объяснила резким повышением ключевой ставки Центробанком в первой половине 2022 г. с 9,5 до 20%. Чистый комиссионный доход холдинга увеличился на 78% г/г до 84 млрд руб.
Кредитный портфель в 2022 г. не изменился и остался на уровне 606 млрд руб. Доля неработающих кредитов (просрочка более 90 дней) составила 12,1% против 8,6% годом ранее. Коэффициент покрытия проблемных кредитов составил 141,5% (131,9% в 2021 г.). Стоимость риска выросла до 9,9% с 4,5%, сообщила компания.
Средства клиентов выросли почти на 27%, достигнув 1,2 трлн руб.
Общая выручка группы в 2022 г. выросла в сравнении с 2021 г. на 34% – с 273,9 млрд руб. до 366,2 млрд руб. Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 52% от выручки.
В конце февраля «Тинькофф банк» попал под блокирующие европейские санкции. Приложения банка, а также «Тинькофф инвестиций» удалены из маркета Apple и Google, а брокер сейчас запустил процесс перевода иностранных ценных бумаг клиентов неподсанкционному брокеру. Банк также отменил процентные платежи по купону двух своих еврооблигаций, чтобы избежать дискриминации всех держателей облигаций и сосредоточиться на поиске практического и законного решения этой ситуации к моменту выплаты следующего купона, говорится в отчете TCS.
Сейчас 35,1% акций TCS Group принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, около 64,9% бумаг находятся в свободном обращении, следует из информации на сайте группы. Сейчас TCS рассматривает вариант редомициляции с Кипра, писали ранее «Ведомости».
Перспективы «Тинькофф»
В IV квартале 2022 г. финансовое положение банка заметно улучшилось, так как ему за этот период удалось заработать около половины всей годовой прибыли, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова: подобная динамика внушает оптимизм, хотя в I квартале текущего года против банка были введены санкции, которые вновь могут привести к снижению прибыли. Кожухова считает, что по ходу года стоит ожидать адаптации TCS Group к введенным ограничениям, так же как это произошло ранее со Сбербанком и другими представителями отрасли. Теперь эти банки в еще большей степени зависят от состояния российской экономики и будут развиваться параллельно с активностью бизнеса и потребителей.
Ввиду неопределенности санкционного воздействия на бизнес «Тинькофф банка» и отсутствия дивидендов, Кожухова сохраняет осторожный взгляд на расписки TCS Group. Бумаги, по ее словам, находятся в долгосрочном нисходящем тренде, который актуален при положении ниже сопротивлений 2650 руб. и 2855 руб.
В «БКС Мир Инвестиций» оценивают справедливую цену TCS Group на уровне 3700 руб. на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциальный рост котировок более чем на 48%.