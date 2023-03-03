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Финансы

«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию

Ведомости

Банк «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом, сообщил ТАСС.

«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», – рассказали в службе поддержки кредитной организации.

В прошлый раз о закрытии SWIFT-переводов «Тинькофф банк» сообщил в конце октября 2022 г. Тогда также были ограничены переводы в Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.

2 марта приложение банка и «Тинькофф Инвестиции» пропали из App Store. В пресс-службе кредитной организации заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах, и напомнили, что все операции также доступны в личном кабинете на сайте банка. Также в пресс-службе подчеркнули, что владельцы Android еще могут скачать приложения «Тинькоффа» в Google Play, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

Блокировке приложений предшествовали санкции США, которые были введены в годовщину военной операции на Украине 24 февраля. В частности, санкции коснулись банков «Уралсиб», «Левобережный», «Зенит» и «Приморье», приложения которых тоже пропали из магазина Apple. Также были введены ограничения против МТС-банка, банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка и др.

Ранее по теме: США расширили санкции в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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