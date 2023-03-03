«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию

2 марта приложение банка и «Тинькофф Инвестиции» пропали из App Store. В пресс-службе кредитной организации заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах, и напомнили, что все операции также доступны в личном кабинете на сайте банка. Также в пресс-службе подчеркнули, что владельцы Android еще могут скачать приложения «Тинькоффа» в Google Play, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.