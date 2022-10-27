«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран

Ранее Тинькофф банк и ВТБ зафиксировали рост спроса на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья на фоне проведения в РФ частичной мобилизации. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней из-за угрозы санкций со стороны США.