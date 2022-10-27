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Финансы

«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран

Ведомости

Валютные SWIFT-переводы через Тинькофф банк можно отправить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая, сообщается на сайте банка. Две недели назад переводы были доступны во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана и Монголии, отмечает ТАСС.

«Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах Тинькофф банка, исходящие SWIFT-переводы ограничены, поскольку банк не может обеспечить приемлемый уровень сервиса для клиентов из‑за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов. Получить SWIFT-перевод можно при этом только из Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Ранее Тинькофф банк и ВТБ зафиксировали рост спроса на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья на фоне проведения в РФ частичной мобилизации. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней из-за угрозы санкций со стороны США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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