«Тинькофф» закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран
Валютные SWIFT-переводы через Тинькофф банк можно отправить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая, сообщается на сайте банка. Две недели назад переводы были доступны во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана и Монголии, отмечает ТАСС.
«Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем», – говорится в сообщении.
Как уточняется в материалах Тинькофф банка, исходящие SWIFT-переводы ограничены, поскольку банк не может обеспечить приемлемый уровень сервиса для клиентов из‑за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов. Получить SWIFT-перевод можно при этом только из Армении, Азербайджана и Узбекистана.
Ранее Тинькофф банк и ВТБ зафиксировали рост спроса на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья на фоне проведения в РФ частичной мобилизации. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней из-за угрозы санкций со стороны США.
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