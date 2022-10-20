Российские банки зафиксировали рост переводов за рубеж на фоне мобилизации

Спрос на трансграничные переводы зафиксирован на фоне частичной мобилизации в России, которая вызвала массовый выезд граждан за рубеж. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней. Благодаря системе денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными.