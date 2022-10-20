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Российские банки зафиксировали рост переводов за рубеж на фоне мобилизации

Ведомости

Тинькофф Банк и ВТБ в конце сентябре отметили рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

С 15 сентября по 15 октября клиенты ВТБ совершили свыше 7 000 переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб. через внутренний сервис трансграничных переводов. Эти показатели выше на треть по количеству и в два раза по объему значения за период с 15 августа по 15 сентября. 

Белоруссия, Казахстан и Армения — это те страны, в которые было отправлено большинство переводов. Всего с начала осени ВТБ зафиксировал 13 000 транзакционных переводов в страны СНГ на сумму более 6,3 млрд руб. При этом начальник управления «переводы» ВТБ Алексей Хранилов уточнил, что после такого всплеска в сентябре, в настоящее время спрос на переводы в страны ближнего зарубежья стабилизировался.

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В Тинькофф Банке также подтвердили увеличение числа и объемов переводов в страны ближнего зарубежья в конце сентября. Представитель банка отметил, что самой популярной страной по объему переводов по номеру телефона оказался Узбекистан, после него идет Таджикистан.

Спрос на трансграничные переводы зафиксирован на фоне частичной мобилизации в России, которая вызвала массовый выезд граждан за рубеж. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней. Благодаря системе денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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