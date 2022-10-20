Российские банки зафиксировали рост переводов за рубеж на фоне мобилизации
С 15 сентября по 15 октября клиенты ВТБ совершили свыше 7 000 переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб. через внутренний сервис трансграничных переводов. Эти показатели выше на треть по количеству и в два раза по объему значения за период с 15 августа по 15 сентября.
Белоруссия, Казахстан и Армения — это те страны, в которые было отправлено большинство переводов. Всего с начала осени ВТБ зафиксировал 13 000 транзакционных переводов в страны СНГ на сумму более 6,3 млрд руб. При этом начальник управления «переводы» ВТБ Алексей Хранилов уточнил, что после такого всплеска в сентябре, в настоящее время спрос на переводы в страны ближнего зарубежья стабилизировался.
В Тинькофф Банке также подтвердили увеличение числа и объемов переводов в страны ближнего зарубежья в конце сентября. Представитель банка отметил, что самой популярной страной по объему переводов по номеру телефона оказался Узбекистан, после него идет Таджикистан.
Спрос на трансграничные переводы зафиксирован на фоне частичной мобилизации в России, которая вызвала массовый выезд граждан за рубеж. Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней. Благодаря системе денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными.
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