Попытки россиян незаконно вывезти деньги за рубеж выросли вдвое
С момента объявления частичной мобилизации попытки россиян незаконно вывезти деньги за рубеж выросли вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
В период с 20 по 30 сентября 2022 года было выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных средств через границу, что на 93% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выросла на 63% и составила 160,5 млн рублей. Чаще всего россияне пытались перевезти деньги в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.
Речь идет о случаях недекларирования или недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета на вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. Как отметили в ФТС, под последнее подпало почти каждое второе выявленное за указанный период нарушение — 213 случаев.
«Рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — подчеркнули в таможенной службе.
В ФТС рассказали, что основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел. Затем по популярности следуют евро и доллары США.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. После чего около 200 тыс. россиян въехали в Казахстан, причем порядка 147 тыс. человек выехали из страны.
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