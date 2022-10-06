Попытки россиян незаконно вывезти деньги за рубеж выросли вдвое

В период с 20 по 30 сентября 2022 года было выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных средств через границу, что на 93% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выросла на 63% и составила 160,5 млн рублей. Чаще всего россияне пытались перевезти деньги в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.