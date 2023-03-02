Приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store
Приложение «Тинькофф банка» больше не доступно для скачивания и обновления в магазине приложений App Store. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Приложение нельзя найти в App Store со смартфона. Кроме того, Apple также удалила из App Store «Тинькофф Инвестиции». На странице приложений «Тинькоффа» в магазине говорится, что доступных сервисов «в данный момент нет».
«Этот день все же настал — приложения Тинькофф удалили из App Store», — прокомментировали ситуацию в кредитной организации.
В «Тинькофф» заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах, и напомнили, что все операции также доступны в личном кабинете на сайте банка. Клиентов также призвали не скачивать приложения из неофициальных источников из соображений безопасности. В пресс-службе уточнили, что скоро расскажут, как скачать приложения банка без рисков.
Помимо приложений «Тинькоффа», из App Store также пропали сервисы других подсанкционных банков — «Уралсиба», «Зенита», «Левобережного» и «Приморья». В банке «Левобережный» предупредили о возможной блокировке приложения в App Store и Google Play еще 27 февраля. Клиентам посоветовали отключить автообновление для корректной работы приложения в будущем.
24 февраля США расширили санкции против России. В частности, блокирующие санкции коснулись банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Кроме того, ограничения ввели против МТС-банка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка, СДМ-банка и Ланта-банка. Всего в списке 11 кредитных организаций. Ранее из App Store пропало приложение «МТС Pay».
На следующий день ЕС также ввел санкции против «Тинькофф банка», Альфа-банка и Росбанка. Приложение Альфа-банка недоступно в App Store с апреля 2022 г., когда кредитная организация попала под американские санкции. По той же причине в декабре прошлого года из магазина удалили приложение Росбанка.