Приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store

В «Тинькофф» заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах, и напомнили, что все операции также доступны в личном кабинете на сайте банка. Клиентов также призвали не скачивать приложения из неофициальных источников из соображений безопасности. В пресс-службе уточнили, что скоро расскажут, как скачать приложения банка без рисков.