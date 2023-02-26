Приложение «МТС Pay» исчезло из App Store и Google Play

Сервис «МТС Pay», как отмечается, был запущен 1 февраля этого года. Днем ранее из App Store и Google Play пропало приложение МТС-банка для физлиц. В Telegram-канале банка после этого сообщили, что приложение можно скачать в RuStore или прямо с сайта банка. МТС-банк опубликовал инструкцию по установке приложения, уточнив, что пока эта функция доступна только владельцам смартфонов на Android.