Приложение «МТС Pay» исчезло из App Store и Google Play
Приложение для бесконтактной оплаты покупок «МТС Pay» больше недоступно в магазинах приложений для iOS-устройств App Store и Google Play, передают ТАСС и «РИА Новости». Ранее на этой неделе МТС-банк и еще 10 кредитных организаций РФ попали под санкции США.
Сервис «МТС Pay», как отмечается, был запущен 1 февраля этого года. Днем ранее из App Store и Google Play пропало приложение МТС-банка для физлиц. В Telegram-канале банка после этого сообщили, что приложение можно скачать в RuStore или прямо с сайта банка. МТС-банк опубликовал инструкцию по установке приложения, уточнив, что пока эта функция доступна только владельцам смартфонов на Android.
Минфин США в пятницу расширил санкционный список российских банков, добавив в него не только один из крупнейших — МКБ, но и ряд средних и региональных. В общей сложности в перечне указано 11 кредитных организаций – МТС-банк, банки «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье».
«Находящиеся уже под санкциями субъекты обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», – объясняется выбор банков в сообщении минфина США (OFAC).
Позднее некоторые из этих банков предупредили своих клиентов о риске отключения карт китайской платежной системы UnionPay за границей и призвали снять средства.
После начала военной операции на Украине ряд приложений банков, попавших под санкции, были удалены с площадок Google Play и App Store. В частности, пропали сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ и других. Пользователи устройств на Android могли скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Тогда как пользователи iPhone могли воспользоваться услугами мобильного банка только через браузер.
В январе ВТБ запустил альтернативу заблокированному приложению – онлайн-банк в Telegram, который будет доступен владельцам и Android, и iOS.