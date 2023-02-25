Попавшие под санкции банки предупредили о проблемах с UnionPay за рубежом
Ряд российских банков, которые минфин США накануне включил в новый пакет санкций, предупредили о риске отключения карт китайской платежной системы UnionPay за границей. Об этом со ссылкой на кредитные организации сообщает РБК и передает пресс-служба банка «Приморье».
«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список, операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы», – говорится в сообщении в Telegram-канале банка «Приморье».
Там призвали клиентов банка снять наличные в ближайшее время и добавили, что на территории России карты UnionPay продолжат работать. О возможной приостановке операций по картам китайской системы за рубежом сообщается и в клиентской рассылке банка «Зенит», с которой ознакомился РБК. О подобных проблемах предупреждает также «Уралсиб». Представитель банка в комментарии изданию призвал клиентов «подстраховаться и снять денежные средства».
«Если вы не в России, снимите деньги с карты UnionPay. В РФ все карты будут работать как обычно, но за границей могут возникнуть трудности: лучше снять наличные», — следует из СМС-рассылки МТС-банка.
Аналогичное сообщение появилось в рассылке банка «Санкт-Петербург». По данным РБК, там порекомендовали «в ближайшие часы снять наличные в банкоматах или совершить необходимые покупки». Лимит на снятие составляет 50 000 юаней в день (эквивалент $7000), уточнили в банке.
Минфин США в пятницу расширил санкционный список российских банков, добавив в него не только один из крупнейших — МКБ, но и ряд средних и региональных. В общей сложности в перечне указано 11 кредитных организаций – МТС-банк, банки «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье».
«Находящиеся уже под санкциями субъекты обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», – объясняется выбор банков в сообщении минфина США (OFAC).
После начала российской спецоперации на Украине платежные операторы Visa и Mastercard приостановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за границей. В качестве альтернативы расчетам за рубежом ряд банков начали оформлять карты китайской платежной системы UnionPay. 20 апреля РБК со ссылкой на источник писал, что крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.