Попавшие под санкции банки предупредили о проблемах с UnionPay за рубежом

После начала российской спецоперации на Украине платежные операторы Visa и Mastercard приостановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за границей. В качестве альтернативы расчетам за рубежом ряд банков начали оформлять карты китайской платежной системы UnionPay. 20 апреля РБК со ссылкой на источник писал, что крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.